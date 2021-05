Ravivihje: Ideavarma johtaa alusta loppuun Gävlen Toto75-kierroksella

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kierros on etukäteen aika haasteellinen ja varmat ovat kortilla. Kierroksen suurin suosikki on avauskohteen Van Gogh Z.S, joka on yllättäen jopa oudonkin iso suosikki. Vihjesysteemi tehdään kahdella varmalla.

Kolmen miljoonan euron jackpotin myötä oikealla täysosumalla voi voittaa jopa 6,1 miljoonaa euroa.

Päivän varma

Admiral As (T75-7) kuuluu luokkansa puolesta paljon tätäkin kovempiin tehtäviin, eikä ruunan tarvitse olla kaukana voitosta pronssidivisioonassa suoraan tauoltakaan. Lähtöpaikka on toki hieman liian ulkona, mutta siitäkin huolimatta valjakolla on jonkinlaiset saumat päästä etenemään keulapaikalle, mistä ruuna olisi liian kova luu lyötäväksi. Mikään keulariippuvainen Admiral As ei tokikaan ole, vaan voi aivan hyvin voittaa myös monenlaisella muullakin juoksulla. Hevosen nelivuotiskausi päättyi kovaan esitykseen Breeders Crownin finaalissa, vaikka ruuna jäikin lopulta rahasijojen ulkopuolelle. Ruuna eteni kolmannen radan kautta kiertäen johtaneen Hail Maryn rinnalle, mistä valjakko taipui loppusuoralla. Siitä huolimatta hevonen meni hienon täyden matkan tuloksen 11,9 noinkin vaativalla reissulla.

Päivän ideavarma

Majestic Man (T75-1) kilpailee sekavalla taululla ja on juossut 75-lähtöjä helpommissa tehtävissä, minkä takia se on saanut jäädä ruotsalaisilta unholaan, sillä peliosuus on kirjoitushetkellä reilusti alle yhdeksän prosenttia. Suomalaisille ”Orpovarsa Taiston” eli Majestic Manin luokka on hyvin tiedossa, eikä tämän kertainen vastus ole edes kovimmasta päästä. Jonna Irrin tallin hevoset kilpailevat taas hyvässä iskussa ja myös Majestic Man on nousuvireinen. Ruuna avaa voltista niin hyvin, että sillä on ihan jonkinmoisetkin saumat keulapaikalle, mistä hevosella myös ajettaisiin. Ruuna haastoi jo toissa kerralla tämän lähdön suurta suosikkia Van Gogh Z.S.:ää Gävlessä. Viimeksi hevonen oli kaikki tallella pussissa.

Päivän potinräjäyttäjä

Milligan’s School (T75-6) on luokaltaan lähdön eliittiä, kuten huima yli 1,4 miljoonan euron voittosummakin kertoo. Lähtöpaikka on hyvälle avaajalle mitä mainioin, sillä hevosen juoksu onnistuu vääjäämättä monenlaisellakin skenaariolla. Kaksi starttia tällä kaudella juossut ori oli todella hyvä kausiavauksessa häviten vain Sorbetille. Viimeksi Solvallassa hevonen teki takaa sen, mitä tuolla kertaa oli tehtävissä Ecurie D.:n voittamassa lähdössä. Stefan Melanderin suojatti on neljällä prosentilla kierroksen paras potinräjäyttäjä.

Vihjesysteemi

3 Majestic Man (6,8)

7,10,14,11,9,6,5,3 (2,1)

6,7,5,3 (2,4)

15,2,8,14,12,3,4,5,7,11,1 (6,9)

2,5,8,6,10 (1,4)

1,2,9 (4,3)

7 Admiral As (1,9)

5280 riviä - 264 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä