Somen koronahuhut iskivät Intiassa siipikarjanlihan kysyntään – ihmiset pelkäävä taudin tarttuvan lihasta

Intialaiset karttavat siipikarjanlihaa, koska pelkäävät saavansa siitä koronaviruksen. Kysynnän yskiessä tuottajien on ollut pakko vähentää lintujaan, koska heillä ei ole varaa ostaa niille rehuja.

Juha Sinisalo

Suomessa koronavirus ei ole vaikuttanut siipikarjanlihan kysyntään.

Koronaviruksen lisäksi maailmalla jyllää väärää tietoa viruksen tartuntatavoista. Intiassa sosiaalisessa mediassa, erityisesti WhatsAppissa, leviää tieto, että koronaviruksen voi saada siipikarjanlihasta. Huhujen seurauksena siipikarjanlihan myynti on romahtanut, kertoo The Poultry Site verkkosivullaan.

Lintujen myynti on vähentynyt noin 50 prosenttia neljässä viikossa. Normaalisti kauppa käy 75 miljoonan linnun viikkovauhdilla, nyt myynti on 40 miljoonaa lintua viikossa, kertoo Godrej Agrovet Ltd:n toimitusjohtaja B.S.Yadav. Yhtiö on Poultry Siten mukaan Intian suurin siipikarjanlihan toimittaja.

Koska siipikarjanlihan kauppa ei käy, tuottajien linnuistaan saama hinta laskee. Normaalitilanteessa tuottajat ovat saaneet noin 110–120 (1,37–150 euroa) rupiaa lintua kohti. Nyt hinta on noin 30–35 rupiaa (0,37–0,44 euroa)

Yadavin mukaan jotkut viljelijä ovat joutuneet vähentämään lintujaan, koska heillä ei ole varaa ostaa rehuja.

Nykytiedon mukaan koronavirus ei tartu elintarvikkeiden välityksellä.

India chicken sales slashed almost 50 percent by false virus rumour

Lue myös:

Huijarit hyötyvät Italian koronakauhusta – huhu väittää kissojen ja koirien levittävän virusta, ja niille myydään nyt kalliita testejä