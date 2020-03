Kahden euron hävikkihevilaatikot katoavat kaupasta hetkessä

Lidl

Vähittäiskaupan alalla hävikiksi päätyi vuonna 2018 keskimäärin 1,99 prosenttia elintarvikekiloista. Alan yhteinen tavoite on laskea hävikki 1,75 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä.

Viime vuonna kauppoihin on ilmestynyt uusi tuote: hävikkehevilaatikko. Se tarkoittaa alennuksella myytäviä syöntikelpoisia hedlemiä ja vihanneksia, joita voi olla laatikossa jopa kolme kiloa kahden euron yhteishintaan.

Lisäksi kaupat myyvät alennuksella edellisenä päivänä paistopisteessä leivottuja leivonnaisia ja punaisin alennustarroin laputettuja tuotteita, jotka lähestyvät viimeistä myyntipäivää.

Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen kertoo tiedotteessa, että hukka-ale on ollut menestys. Monessa myymälässä aamulla myyntiin laitetut hukka-alen hävikkihevilaatikot myydään pois silmänräpäyksessä.

Tällä hetkellä Lidlin hukka-alessa myydään keskimäärin noin 12 000 kiloa hedelmiä ja vihanneksia ja yli 6 000 kiloa leipää joka viikko.

"Odotamme säästävämme hukka-alella yhteensä jopa miljoona kiloa kasviksia ja leipää vuodessa. Hedelmiä ja vihanneksia säästyy hävikiltä vuosittain yli 600 000 kiloa", Järvinen jatkaa.

Hävikin torjuminen on lähellä suomalaisten sydäntä. Se nousi kärkeen, kun Lidlin teettämässä tutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta, mikä on heidän mielestään tehokas tapa hillitä ruuan ilmastovaikutuksia. Peräti 90 prosentin mielestä ruuan poisheittämisen välttäminen on tehokas tai erittäin tehokas keino pienentää ruokavalion ilmastovaikutuksia.

Ilmastosyyt ovat usein myös viimeistä käyttöpäivää lähestyvien alennettujen tuotteiden ostamisen taustalla. Kolme neljäsosaa tutkimuksen vastaajista oli sitä mieltä, että alennettujen tuotteiden ostaminen on tehokas keino pienentää ruuan ilmastovaikutuksia.

"Yksittäisen pois heitetyn leipäpalan aiheuttamat päästöt ovat toki pienet, mutta ruokahävikki on ilmastokuormaa, jonka ei olisi alun perinkään pitänyt syntyä. Siksi siihen on fiksua puuttua", Järvinen sanoo.

Kyselyyn vastaajista lähes puolet ostaa säännöllisesti alennettuja tuotteita, joiden viimeinen myyntipäivä lähestyy. 85 prosenttia ostaa punalaputettuja silloin tällöin ja hyvin toimeentulevat siinä missä muutkin.