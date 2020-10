Atria osti valmisruokia valmistavan Domretorin

Jaana Kankaanpää

Atrian mukaan valmisruuissa on isoja kehittymismahdollisuuksia.

Atria on ostanut keskiviikkona tehdyllä kaupalla kauhavalaisen Domretorin koko osakekannan. Vuodesta 2013 lähtien Atria on omistanut yhtiöstä vajaan neljänneksen, ja nyt lihatalo osti loputkin osakkeet.

Kauppahintaa ei kerrota. Kaupalla ei Atrian mukaan ole merkittävää vaikutusta lihakonsernin taloudelliseen asemaan tai tulokseen.

Kauppa vahvistaa Atrian asemaa vähittäiskaupan valmisruokavalikoimissa ja Food Service -tuotteiden markkinassa, toteaa toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi Atria Suomesta toteaa.

Domretor valmistaa valmisruokia ja puolivalmisteita lähes laidasta laitaan, laatikoista pyöryköihin ja vegaaniratkaisuihin. Toiminta jatkuu entiseen tapaan, Atrialta vakuutetaan.

Ala-Fossi luonnehtii yhtiötä ketteräksi ja joustavaksi, jolloin se pystyy reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin.

Hän näkee valmisruuissa isoja kehittymismahdollisuuksia. "Korona-aika on ollut poikkeuksellinen ja ruokailua on siirtynyt koteihin, mutta muutoinkin valmisruokien kysyntä kasvaa. Poikkeusajan jälkeenkin kuluttajilla tuskin on nykyistä enemmän aikaa ruuanlaittoon."

Atrialla on myös omaa valmisruokien tuotantoa. Ala-Fossin mukaan kauppa avaa uusia mahdollisuuksia miettiä, miten tuotantoa voidaan pitkäjänteisesti kehittää.

Domretorin toimitusjohtajan Åsa Alangon mukaan Atrian asiakaskanavat ja ison yhtiön tuki vahvistavat yhtiön asemaa markkinassa. "Meille on tärkeää, että yhtiön toiminta jatkuu ja työpaikat säilyvät Kauhavalla."

Domretor on vuonna 1999 perustettu valmisruokia ja puolivalmisteita valmistava sopimustuottaja, jolla on useita asiakkaita Atrian lisäksi. Viime vuoden liikevaihto oli 8,76 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,66 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 70 vakituista työntekijää ja 40 kausityöntekijää.