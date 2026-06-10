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Metsä
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Talous
10.6.2026
08:00
Aapo Nieminen
Artikkelin aiheet
sahatavaran vienti
sahateollisuus
tukkipuun hinta
Suomen vienti
talouden suhdanne
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