Suomen lipulla myydään ulkomaista kinkkua – Savuhovi: "Meille tärkeää on avainlippu ja suomalaisten työllistäminen"

Osassa yrityksen tuotteista liha on kotimaista. Valmistettu Suomessa taas on laillinen merkintä, vaikka liha olisikin ulkomaista.

Savuhovin Mureassa uunikinkussa on kahdenlaista Suomen lippua: vanhempaa pyöreätä ja uudempaa lipputankoa. Lihan alkuperäksi on merkitty EU.

Keravalla toimiva lihanjalostaja Savuhovi on paikallisissa marketeissa ahkera maistattaja ja tuotteet tuttuja kuluttajille.

Mutta vaikka kaupan hyllynreunassa lukee isossa kyltissä "paikallinen" ja pakkauksissa on Suomen lipun kuvia, liha ei ole välttämättä kotimaista.

Savuhovin tuotteissa on joko varrellinen Avainlippu ja teksti Tehty Suomessa tai ympyränmuotoinen Suomen lippu ja teksti valmistettu Suomessa.

Yrityksen tuotteita ovat muun muassa Pitkään kypsynyt maalaiskinkku, Murea uunikinkku, Pitokalkkuna, Aito saunapalvikinkku ja Perinteinen joulukinkku. Paketeissa lukee "Valmistettu perinteitä ja mestareiden oppeja kunnioittaen" ja yrityksen nimen alla Parasta vaativalle väelle, mutta ainesosaluettelossa sian ja kalkkunan kohdalla "kasvatettu ja teurastettu EU".

Eikö asiakasväki vaadi kotimaista lihaa?

Toimitusjohtaja Pasi Lainto kertoo, ettei kiukkuista kuluttajapalautetta ole liiemmin tullut.

"Jos on, olemme käyneet läpi sen, että meillä on avainlippu, joka tarkoittaa suomalaista työtä ja se on meille tärkeintä. Kotimaista raaka-ainetta ei saada tai ei ainakaan kilpailukykyiseen hintaan, ja se on pienessä firmassa ratkaisevaa. Minun tehtäväni on pitää hengissä yritys, joka työllistää suomalaisia."

Lainto kertoo tehtaan työllistävän välittömästi ja välillisesti noin 50 henkilöä ja käyttävän 15 000 kiloa possun sisäpaistia viikossa.

"Se on aika monta porsasta, ja jos ei sitä saa kilpailukykyiseen hintaan, yhtiö kaatuisi."

Alkuperä EU tarkoittaa Lainton mukaan sianlihan kohdalla Suomea, Saksaa tai Tanskaa ja kalkkunassa Tanska, Saksaa, Liettua ja Suomea. Ulkomainen liha tulee välittäjiltä, jotka toimittavat Suomeen lihaa monelle yritykselle.

Suomalainen liha hankitaan muun muassa Atrian tai HKScanin kautta.

Entä possujen onnellisuus, kuten saparoiden typistys tai antibioottien käyttö, onko sillä merkitystä teille?

"On ole eläinlääkäri enkä teurastaja, enkä osaa ottaa kantaa eläinten onnellisuuteen. Mutta Saksa on maailman suurin sianlihan tuottajamaa, ja liha on varmasti turvallista ja laadukasta."

Lainto kertoo, että tehtaan joulutuotteet, kuten aito joulukinkku on pitkälti kotimaista lihaa, samoin joulun alla tärkeä tuote, siivutettu Pirkka-joulukinkku. Kaupan tuotemerkkeihin kotimaisuus merkitäänkin, mutta omiin ei alkuperän vaihtelevuuden vuoksi.

Kaiken kaikkiaan lihanjalostus on Suomessa kilpailu ala, Lainto kertoo.

"Kilpailu on reilua, mutta ei tämä mikään kultakaivos ole. Jokaisen on pärjättävä omilla vahvuuksillaan, ja meille se on aito saunapalvikinkku, joka tehdään tehtaalla aidossa savusaunassa ja leppähaloilla."

Liha ei kuitenkaan ole välttämättä suomalaista. Sen sijaan Savuhovin nakkien ja makkaroiden liha on Lainton mukaan kotimaista, mutta sitä ei ole toistaiseksi merkitty.

Suomen lipuista Lainto kertoo, että pyöreä on vanhempi ja väistymässä ja lipputanko eli Avainlippu uudempi.



Vastaavanlaista vapaaehtoista alkuperämerkintää eli Suomen lipun käyttöä on harjoittanut kauppaketju Lidl. Sillä on ollut käytössään Suomen lippu ja valmistettu Suomessa -merkintä, jolla on viestitty nimenomaan työn kotimaisuudesta. Raaka-aine on voinut olla muualtakin.

Jos myös raaka-aine on kotimaista, ketju on merkinnyt lipun viereen ”100 % kotimaista”.

Lisäksi käytössä on ollut sinivalkoinen Hyvää Suomesta -joutsenlippu, jossa pääraaka-aineen tulee olla 75-prosenttisesti suomalaista.

Ruokavirasto linjaa Avainlipusta, että se ei takaa täyttä kotimaisuutta eläinperäisten raaka-aineiden suhteen, mutta tuotteen pitää olla Suomessa valmistettu. Vaadittu 50 prosentin kotimaisuusaste lasketaan kuitenkin omakustannusarvosta, johon voidaan laskea raaka-aineiden lisäksi myös henkilöstö-, pakkaus- ja jotkut markkinointikustannuksetkin.

Pelkän Suomen lipun käytöstä virasto sanoo, että ”tuotteen tulee olla sekä valmistuksen että raaka-aineiden osalta kokonaan tai pääosin suomalainen, muussa tapauksessa lipun käyttö johtaa kuluttajaa harhaan”.

Sen sijaan ”Valmistettu Suomessa” -merkintä on johdonmukainen, koska se kertoo valmistuksesta, mutta ei pääraaka-aineen alkuperästä. Valmistuksen Suomessa pitää puolestaan olla jalostamista, koostamista, kypsentämistä tai säilömistä, ei pelkästään esimerkiksi ulkomaisen maidon pakkaamista tai tuontileivän paistamista

