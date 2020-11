Neljän ruokayrityksen vientirinki oli tammikuussa jo lähtökuopissa Hongkongiin – "Nyt odotamme Kiinassa uudenvuoden juhlinnan päättymistä", sanoo Snellmanin vientivastaava

Jaana Kankaanpää

Hongkongissa ruuan myynti tapahtuu Suomesta poiketen usein myös toreilla varsinaisten myymälätilojen ulkopuolella. Vientirinkiin kuuluvien suomalaisyritysten kaupallisia kontakteja hoitaa paikan päällä suomalaistaustainen yritys.

Vientirinkiin kuuluva Kalaneuvos Oy on maaliskuusta lähtien työstänyt pakkauksiaan, tehnyt tuotekehitystä ja lähettänyt tuotteitaan mahdollisille asiakkaille.

”Agenttiemme kanssa seuraamme tilannetta myös koronan suhteen. Muun muassa rahtipaikat Aasian-lennoille tulee varata nyt aiempaa aikaisemmin, pienentyneen lentokapasiteetin vuoksi”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Veijo Hukkanen.

Tuotteiden kehittäminen Aasian markkinoille sopiviksi on Hukkasen mukaan onnistunut.

”Asiakkaiden halu kehittää tuotteita ja pakkauksia tiiviissä yhteistyössä on ollut positiivisesti yllättävää.”

Hukkasen mukaan suomalaisyrityksille ja suomalaisille tuotteille on ilman muuta tilaa Aasian markkinoilla.

”Työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja koronan selättämistä, onneksi Kiina on jo saanut koronan paremmin hallintaan.”

Keväällä kuljetuksiin tuli vaikeuksia, kun lennot vähenivät. Rahtihinnat nousivat, ja Kiinan tulli tiukentui rajalla.

”Tullin viivästyneet tarkastukset veivät suurimman osan tuotteiden säilyvyysajasta, joka teki tuotteiden lähettämisen kannattamattomaksi. Nyt olemme aloittaneet taas uusien näytteiden lähettämisen eri kohteisiin, kuten Hongkongiin ja Shanghaihin.”

Myös kauppa Japaniin on alkanut Hukkasen mukaan lupaavasti.

”Tähtäämme vientiin premium-tuotteilla, kuten kylmäsavu- ja lämminsavutuotteillamme sekä kirjolohen mädillä.”

Ilmansuunta ei ole Kalaneuvokselle kokonaan uusi. Sivutuotteita, kuten kalanpäitä ja vatsarasvoja, on jo pitkään viety Filippiineille ja Vietnamiin, joiden koronatilanne on niin ikään hankaloittanut vientikauppaa.

Juustoportin brändistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Niklas Keski-Kasari ja vientipäällikkö Sampo Hauta-aho kertovat yrityksen keskittyneen koronaseisahduksen vuoksi Euroopan-vientiin.

Juustonviennin rinnalle ovat nousseet, kansainvälisiksi jo brändätyt kaurajuoma- ja välipalatuotteet. Ruotsi ja Saksa ovat tärkeitä kohdemaita Euroopassa.

”Kaura on ollut yllätys, siihen on laitettu paljon paukkuja”, Keski-Kasari kertoo viitaten yrityksen muutama vuosi sitten tekemiin laitosinvestointeihin.

Koronatilanteesta riippuen Aasiaan päästään todennäköisesti vasta keväällä.

”Ajankohta voi olla maaliskuun jälkeen, sen verran epävarmuuksia riittää. Kovasti työtä Aasian eteen kuitenkin tehdään koko ajan”, Hauta-aho sanoo.

Hongkongia kolkutetaan ainakin aluksi lähinnä kaurapohjaisilla tuotteilla kuten kauramaidolla, koska säilyvyys ja tuontiproseduuri asettavat omat rajoituksensa.

”Mitään ei silti suljeta pois. Jos sieltä ilmaantuu todella innostunut ostaja maitotuotteille, niitä voidaan viedä myös. Tämä on kuitenkin täysin teoreettinen mahdollisuus”, Keski-Kasari sanoo.

”Eletään positiivisten tähtien alla, ja toivotaan tilanteen normalisoituvan mahdollisimman pian.”

Aasiaan suuntautuvan viennin volyymia on Hauta-ahon mukaan vielä vaikea arvioida. Kumpikin toivoo, että he pääsisivät paikan päälle Hongkongiin.

”Markkinahan on valtavan kokoinen, mutta monen asian pitää osua kohdalleen.”

Myös Snellman on lykännyt tänä vuonna jo kaksi kertaa matkustamista Hongkongiin. Vientijohtaja Staffan Snellman toivoo pääsevänsä matkaaman markkinoiden ääreen lopulta maaliskuussa.

”Silloin kiinalaisten uusivuosi on juhlittu. Työtä viennin eteen on jo tehty lähettämällä näytteitä agentillemme. Myös tuotevalikoima etiketteineen on valmis. Käytännössä olemme valmiita aloittamaan markkinoinnin.”

Aluksi Aasiaan lähtee kuluttajille sianlihaa ja jopa jauhelihaa pakasteena sekä pekonia ja meetvurstia, joilla on säilyvyytensä ansiosta pitkähkö myyntiaika.

”Viennin volyymia on äärimmäisen vaikea arvioida, koska tunnemme niin huonosti sikäläisiä markkinoita. Olemme varautuneet viemään sinne konttikaupalla per tuote kerran kahdesti viikossa.”

Vientiryhmässä mukana olevan Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin toteaa MT:lle, että vientirenkaan hanke Aasiaan on myös heillä odotustilassa koronatilanteen takia.

Yhtiö on kertonut vientituotteekseen gluteenittoman luomukaurajuoman.

