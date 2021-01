Kuhmo mainittu: Britit ovat tyrmistyneet koululaisille jaetuista ruokakasseista, Twitterissä esimerkki vertailuun haettiin Suomesta

Kuvakaappaus Twitteristä

Kuhmossa lapsille jaettiin lähiruokaa. Mukana on reilusti juustoa ja kananmunia.

Britanniassa koululaiset ovat yhä etäopetuksessa. Kansalaiset ovat olleet huolissaan erityisesti köyhien perheiden lasten ravitsemuksesta, ja sitä paikkaamaan osalle koululaisista on jaettu ruokakassi.

30 punnan maksusitoumuksen sijaan lapsille on annettu kymmeneksi päiväksi kaksi porkkanaa, kaksi omenaa, perunaa ja banaania, tölkki papuja, juustoa, pastaa ja joitakin muita elintarvikkeita, jotka ovat nähtävissä kuvassa.

Twitter-käyttäjä Roadside Mum tyrmistyi lapsensa saamasta ruoka-avusta. Hän laski ruokakauppa Asdan hinnoilla, että olisi voinut ostaa kassin sisällön itse 5,22 punnalla.

Tilanne on herättänyt Britanniassa laajaa tyrmistystä. Ruuan jakaminen koululaisille on ollut Britanniassa kuuma puheenaihe koko korona-ajan, ja yksi hankkeen äänekkäimmistä puolustajista on ollut jalkapalloilija Marcus Rashford. Hänen mielestään nyt jaettua ruokamäärää ei voinut hyväksyä.

Jakelusta vastaa yritys puolustautuu sanomalla, että kassissa on kymmenen päivän sijaan viiden päivän ruoka. He pahoittelevat virhettään tiedottamisessa ja kertovat hankkeen olevan haastava.

Yritys kertoo kassin hinnan pakkauksineen ja kuljetuksineen olevan 10,50 puntaa. Se on silti kaksi kertaa kalliimpi hinta kuin kassille laskettu hinta ruokakaupasta ostettaessa.

Labourin kansanedustaja David Lammy vertasi Twitterissä kassin sisältöä suomalaiseen vaihtoehtoon, Kuhmon keväällä koululaisilleen jakamaan ruokakassiin. Kassin arvo oli 31 euroa eli nykykurssilla 2,5 euroa vähemmän kuin brittikassin.

Kuhmon kassi sisälsi pääosin kotimaisia perusraaka-aineita ja mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa. Paikallisia tuotteita kassissa ovat muun muassa Konapin kananmunat, Hyvärisen leipomon leivät ja Akonlahden puutarhan lahjoittamat salaattipussit.

Kassin arvo vastaa Kuhmon kaupungin tiedotteen mukaan ateriapalvelujen raaka-aineisiin käyttämiä menoja kuukausitasolla oppilasta kohden. Kassin lunasti 630 etäoppilasta.

Suomalainen kouluruokailu tarjoaa oppilaille lämpimän lounaan ruokajuomineen, lisäkkeineen ja leipineen joka päivä. Annoksen keskiarvoinen hinta on Ylen mukaan 2,80 euroa päivässä oppilasta kohden. Se sisältää kaikki lounaan kulut.

Britanniassa ilmaista koululounasta on haettava erikseen avustuksena esimerkiksi pienien tulojen perusteella.

