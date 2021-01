S-ryhmä aloitti ruuan halpuutuksen Virossa – pääpaino virolaisissa tuotteissa, mutta joukossa myös "joitain suomalaisia"

Toomas Volmer

S-ryhmä ilmoitti tänään laskevansa satojen elintarvikkeiden hintoja Virossa. Ryhmä vakuuttaa, ettei se laske sen seurauksena suomalaistuotteiden vientihintoja.

S-ryhmä laskee satojen ruokatuotteiden hintoja Viron Prismoissa. Hintojen alennukset ovat tulleet S-ryhmän kansainvälisen vähittäiskaupan johtajan Ilkka Alarodun mukaan voimaan tänään.

Alarodun mukaan valtaosa tuotteista, joiden hintaa on laskettu, ovat virolaisia elintarvikkeita.

"Siellä voi joitakin suomalaisia tuotteita olla joukossa, mutta pääpaino on virolaisissa tuotteissa."

Alarotun mukaan tavoitteena on kasvattaa huomattavasti Prismojen myyntiä Virossa, ja sitä kautta lisätä suomalaistuotteiden kysyntää.

"Meillä on tällä hetkellä yhdeksän Prismaa Virossa ja tavoitteena on rakentaa uusia myymälöitä niin, että myynti kaksin-kolminkertaistuu tulevien vuosien aikana. Monta myymälää on jo tulossa. "

Alarotu vakuuttaa, ettei suomalaisten elintarvikkeiden vientihintoja ei olla laskemassa tänään tai jatkossa.

"Ihan samoilla hinnoilla suomalaiset tuotteet tulee tänään kuin tulvat eilenkin. Tämä on kuluttajahinnoissa tehtävä operaatio, jolla pyritään kasvattamaan myyntiä ja siten pärjäämään kilpailussa."

Hintojen laskuun tarvittavat rahat S-ryhmä lupaa ottaa omasta pussistaan tehostamalla toimintaa Virossa,

Tavoitteena on kasvattaa suomalaistuotteiden vientiä tasaisesti samalla valikoimalla kuin nyt.

"Se kattaa teollisten elintarvikkeiden koko maailman ja osan tuoretuotteista. Esimerkiksi maitoa ei tuoda Suomesta Viroon."

Alarodun mukaan esimerkiksi lähes kaikkia Suomessa myytäviä Kotimaista-tuotteita myydään myös Virossa. Myymälämäärän kasvaessa silloin myös suomalaistuotteiden vientimäärät kasvavat jatkossa.

S-ryhmän mukaan 70 prosenttia virolaisista kokee, että ruoka on liian kallista. Palkkataso on Suomea matalampi ja koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on kiihdyttänyt Virossa käytävää keskustelua ruoan hinnasta.

”Virolaiset ovat jo pidempään kokeneet, että ruoka on liian kallista, ja koronaviruksen vuoksi ihmisillä on vähemmän rahaa käytettävissään", toteaa Alarotu.

Viron yhdeksän Prisman liikevaihto oli vuonna 2020 yli 170 miljoonaa euroa. Prismoilla on Virossa yli 200 000 kanta-asiakasta.