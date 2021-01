Pubin pitäjä vannoi, ettei ikinä enää tee ravintolahommia – kunnes Kyrön tislaamo vei mennessään: "Ei me oltu villeimmissä unelmissammekaan ajateltu, että tämä voisi mennä näin"

Tony Sivula ei ole lähtenyt Isostakyröstä maailmalle, mutta maailma on tullut hänen luokseen.

Tony Sivula nautiskelee itse alkoholia hyvin harvoin. "Kun on viinan kanssa tekemisissä töissä joka päivä, niin olen halunnut jättääkin sen enimmäkseen sinne töihin."

Kun viisi kaverusta päätti perustaa Isonkyrön entiseen meijeriin viskitislaamon, Tony Sivula sai siitä sähköurakoitsijan homman. Hän oli aiemmin omistanut paikallisen pubin mutta myynyt sen kahdeksan vuoden jälkeen. Samalla hän oli vannonut, ettei enää tee ravintola-alan töitä.

"Sitten täällä Isonkyrön meijerissä aloitettiin viskin tislaus sekä hieman myöhemmin vierailutoimintaa. Miko Heinilä kysyi, haluaisinko lähteä tähän ravintolapäälliköksi. Muutama ilta kuukaudessa, hän vakuutti. Suostuin", Sivula kertoo.

Isokyröläinen nuorukainen ei ollut täyttänyt vielä 20:kään, kun hän teki ensimmäisen anniskelulupa-anomuksen. Vähän yli parikymppisenä hän aloitti pubiyrittäjänä.

Takana olivat ammattikouluopinnot elektroniikka- ja tietotekniikka-asentajana.

Kahdeksan vuotta pubiyrittäjänä riitti. Jos siihen hommaan olisi pyydetty uudestaan, Sivula ei olisi suostunut. "Siinä ei naamat ja jutut paljon vaihtuneet."

Kyrön tislaamossa oli toista. Alkuun vierailijaryhmiä olikin muutamana iltana kuukaudessa, mutta kun Kyrön Napue Gin valittiin heti ensimmäisen vuoden jälkeen arvostetussa Wine and Spirit -kilpailussa maailman parhaaksi, tilanne muuttui. Väkeä alkoi virrata Kyröön katsomaan, miten tätä ihmeainetta oikein valmistetaan.

Reilun tunnin tislaamokierroksen vetäminen jännitti Sivulaa aluksi paljonkin, mutta pian siihen tottui. Sivulalta tuli tarinaa niin viskin valmistuksesta kuin Napuen historiasta. Kierroksen jälkeen järjestettiin tuotteiden maistelu tai istuuduttiin yhteiselle aterialle.

"Kyllähän se maailma kiehtoi, kun pitkästä oluesta ja kossu-Batterysta siirryin sheikkaamaan cocktaileja. Jos seitsemän vuotta sitten sanoin, etten ikinä tee ravintola-alan töitä, niin nyt uskon ja toivon, että jään tältä alalta eläkkeelle."

Sivula on nyt 34-vuotias. Häntä kiehtoo, miten yritys menee koko ajan eteenpäin ja rakentaa uutta.

Ensimmäiset neljä vuotta Kyrön tislaamo ja sen osa, Kyrönmaan matkailukeskus, vei Sivulan koko lailla mukanaan. Nyt mies sanoo oppineensa priorisoimaan vapaa-aikaakin, mihin on toki koronakin vaikuttanut.

"Koronadesihässäkän jälkeen on ollut helppokin rauhoittua. Ennen koronaa en edes halunnut olla täältä pois, kun vierailukeskus oli auki."

Sivula asuu vaimon ja kahden teini-ikäisen tyttären kanssa vaimon isovanhempien tilalla, jonka vaimo oli ostanut jo edellisessä parisuhteessa. Vaimolla oli hevosia, ja pariskunta alkoi haalia muitakin eläimiä.

"Ostettiin ensin vuohia, sitten lampaita, possuja ja lehmiä. Kasvatettiin niitä takapihalla metsässä aidattuina, koitettiin tuottaa liha itse. Lampaita oli alkuun kolme, välillä yli 60 ja nyt ei yhtään. Nyt on enää pari koiraa ja kissaa ja muutama ankka ja kana", Sivula luettelee.

Kun lähimpään katuvaloon on matkaa yli kaksi kilometriä, tyttöjen harrastuskuskailun voi lukea myös vanhempien harrastukseksi. Lisäksi Sivula harrastaa palokuntaa sopimuspalokuntalaisena eli saa palkkaa siitä, kun lähtee hälytykseen.

"Nyt on myös pipolätkäkausi alkanut. Toissapäivänä käytiin ensimmäisen kerran jäällä. Meitä on noin viidentoista hengen jätkäporukka, ja paikalle saapuu kaikki, jotka pääsevät. Pelaillaan tunti, pari."

Korona-aikana Sivula on mennyt mukaan lähimmäisapurinkiin. Rinki jakaa yhden ruokakaupan ja yhden lounasravintolan hävikkiruokaa vähävaraisille perheille. Lisäksi käytetään lahjakortteja, joihin saatiin rahaa, kun jokaisesta Kyrön käsidesipullosta lahjoitettiin euro lähimmäisavulle. Rahaa kertyi yli 7 000 euroa.

"Mulla on jakopäivä joka toinen perjantai. Saan osoitteet ruoka-avun koordinaattorilta, joka saa ne sosiaalitoimistosta, jonne perheet itse ilmoittautuvat. Viimeksi sain yhden osoitteen lisää: yksinäinen mies, ei syö viiliä. Käytän lahjakorttirahoja ja ostan niillä raaka-aineita ruuanvalmistukseen tai valmiita eineksiä. S-marketista katson, mitä hävikkiruokaa siellä on. Vien ruokakassin seitsemälle ovelle."

Sivula on ehtinyt istua kaksi kautta kunnanvaltuustossa kokoomuslaisena, mutta se aika on takana. "Luojan kiitos! Olin niin nuori, ettei mua ois saanu sinne edes päästää." Tasapuolisuuden vuoksi vaimo kannattaa keskustaa, mies naurahtaa.

Nykyisin Sivula on virallisesti vierailukeskuksen toimitusjohtaja, mutta tituleeraa itseään mieluummin ravintolapäälliköksi. "Eikä päivääkään ravintola-alan koulutusta!"

Niinpä kun Kyrön tislaamolla alettiin järjestää vieraille ruokailua, ruuat laitettiin perheen omaisesti pöytään ihmisten jaettavaksi. "Meitä oli tässä kaksi, Heinilän Miko ja minä, jotka eivät olleet koskaan kantaneet ruokaa pöytiin. Tarvittiin vähän helpompi tapa kuin annosruokailu, mutta ei haluttu arkista buffaa."

Kesällä Kyrön tislaamo avasi oman ravintolan, Kyrön keittiön. Aiemmin ruoka hankittiin ostopalveluna.

Vaikka Kyrö ampaisi maineeseen ginillään, se on ennen kaikkea viskitislaamo. Viime vuonna se julkaisi 20 000 pulloa ruisviskiä ja tänä vuonna tulee 75 000 pulloa. Lisäksi se tekee giniä, kermalikööriä ja lonkeroa.

Viskikin on menestynyt maailmalla. Kuutoserän Kyrö malt sai kansainvälisessä Wine and Spirit -kilpailussa tuplakultaa ja oli luokkansa paras.

Kilpailuvoittojen merkitys on yllättänyt Kyrön tislaamon. ""Ei me oltu villeimmissä unelmissammekaan ajateltu, että tämä voisi mennä näin. Emme voineet ymmärtää, että julkisuutta tulee niin paljon ja yhtäkkiä voitiin päästä tällaisiin myynti- ja kävijämääriin."

Menestyksen taustalla on Sivulan mielestä kuitenkin ennen kaikkea se, että on onnistuttu tekemään hyviä ja erilaisia tuotteita ja brändätty ne alusta asti hyvin. Tislaamokierroksille on saapunut ihmisiä ympäri maailmaa.

"Kerromme kierroksella perustamistarinan, ja monet ihan kyynelehtivät."

Kuuden kilometrin työmatkaa Sivula pitää erinomaisena etuna. "Ei tartte matkustaa eikä asua pääkaupunkiseudulla viikkoja työn perässä, vaan pääsen joka päivä kotiin nukkumaan. Lisäksi työyhteisö on ihan parhautta, ei harmita lähteä aamulla töihin."

Isossakyrössä tislaamo on otettu hyvin vastaan. "Paikkakunnalla tämä herättää silkkaa ylpeyttä. Paikalliset tuovat vieraitaan mielellään tänne. Sen huomaa, kun samat ihmiset ovat kymmenettä kertaa tislaamokierroksella, mutta heillä on mukana eri ihmisiä. Jotain on silloin tehty hyvin."

Sivula ei itse enää ennätä vetää paljon kierroksia. Mutta parasta työssä on, kun näkee ihmiset reaktiot ja vau-fiiliksen kierroksen jälkeen.

"Eräskin 80-vuotias mummo tuli kättelemään minua ja sanoi, että älä ikinä lopeta puhumista."

Kyrön tislaamo on investoinut paljon suhteessa liikevaihtoon. "Tislaamo on tehnyt tappiota, mutta se on ollut suunniteltua. Tänä vuonna päästään nollatulokseen ja ensi vuonna positiiviseen", uskoo Tony Sivula.

