Miltä maistuu mämmiviineri? Lidl aikoo paistaa sitä pääsiäisen sesonkituotteeksi

Lidlin jokaisessa myymälässä on paistopiste ja vakiovalikoimassa noin 50 tuotetta sekä lisäksi noin 40 erätuotetta.

Lidlin paistopistetuotteista vain reilu kolmannes tulee suomalaisista leipomoista, mutta myydyistä tuotteista yli puolet on kotimaisia. Hittejä ovat jo vuosia valikoimissa olleet luomukaurasydän ja luomuruispala sekä riisipiirakat, joita kaikkia Lidl vie myös ulkomaille samoin kuin korvapuusteja.

Lidlin valikoimapäällikön Vilma Vornasen mukaan ajatuksena on tuoda tuotteita sieltä, missä niitä osataan parhaiten valmistaa, kuten patonkia Ranskasta, calzonea Italiasta ja riisipiirakkaa Suomesta.

"Ehkä erikoisin paistopistetuotteemme on ollut hodari kaikilla mausteilla eli hot dog, jonka sisällä on nakin lisäksi kurkkusalaattia, juustoa ja muita mausteita. Se on edelleen yksi suosikeista", Vornanen toteaa tiedotteessa.

Lidlissä uusia tuotteita kokeillaan erinä, jotka ovat myynnissä rajoitetun ajan. Esimerkiksi mämmiviineri on tulevan pääsiäisen erätuoteuutuus, jolle Vornanen ennustaa menestystä.

