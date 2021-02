Euroopasta poiketen suomalaiset joivat korona-aikana samppanjaa enemmän kuin normaalisti – arjesta tuli juhlaa ja juhlista rentoja

A-lehdet Oy

Drinkkeihin pannaan kotimaisia raaka-aineita ja suositaan muutenkin suomalaista.

Alkon tuote- ja palvelukouluttaja Anri Lindström nostaa Alkon trendikatsauksesta esiin kymmenen suuntausta, jotka ovat vahvistuneet koronavuonna.

Ihmisiä kiinnostavat nyt lähi- ja pientuotanto, kotimaiset raaka-aineet ja hyvinvointi. Ruokailuun panostetaan ja lasiinkin halutaan juomasuosituksia.

Hyvinvointitrendi heijastuu myös juomiin: sokeri-, alkoholi- ja kalorimääristä annetaan ja halutaan tietoa.

Arki on arvokasta ja juhlat rentoja. Arki ja juhla sekoittuvat, tärkeintä on, että näkee kavereita ja sukulaisia. "Siinä missä muualla Euroopassa sampanjan myynti on laskenut, meillä se on noussut. Me osataan löytää juhlan paikkoja keskellä arkea", Lindström sanoo.

Alkoholittomuuteen suhtaudutaan uteliaasti. Ravintoloihin on tullut mocktail-juomalistoja viinilistojen kylkeen ja kaupasta löytyy jopa alkoholittomia tisleitä, kuten ginejä.

Kun arki on epävarmaa ja rajoitukset kiristyvät, juomahyllystä haetaan tuttua ja turvallista ja palataan klassikoihin.

Korona on vauhdittanut digiaikaa. Alkon verkkokaupan asiakasmäärä on kasvanut yli 90 prosenttia ja verkkokauppamyynti kaksinkertaistunut.

"Myös olutpruuveja ja viininmaistelutilaisuuksia järjestetään verkossa ja keskustellaan kotona juomista muiden kanssa verkossa", Lindström toteaa.

Huoli ilmastosta näkyy viinihyllylläkin. Luomu- ja vegaanisten viinien myynti kasvoi viime vuonna kymmenillä prosenteilla. Luomuviinien osuus viinimyynnistä on jo 17 prosenttia ja vihreän valinnan tuotteiden 35 prosenttia.

"Yhä enemmän pohditaan, miten valinnat heijastuvat ympäristöön."

Kun lähimatkailu kasvoi viime vuonna, ihmiset tutustuivat pientuottajiin.

"Meillä on huikean hienoja pientislaamoja, viinitiloja ja pienpanimoita. On myös upeita raaka-aineita, kuten vihanneksia pelloilla, metsät täynnä marjoja, sieniä, järvet kaloja, rapuja. Kotimaisten raaka-aineiden arvostus kasvaa entisestään, ja se näkyy myös drinkeissä, joissa on kuusenkerkkiä, yrttejä, marjoja", Lindström hehkuttaa.

Yhdeksänneksi trendiksi Lindström nostaa yksinkertaisuuden.

"Konmaritetaan myös lasissa. Vuoden drinkki-ilmiö on kahden aineksen drinkit." Esimerkkeinä Lindström mainitsee kuohuviinin ja sorbetin, vermutin ja tonicin tai hapanoluen ja marjasiirapin.

"Vain mielikuvitus on rajana. Yksinkertaisia mutta yllättäviä drinkkejä."

Kymmenes trendi on pinkki vallankumous eli roseeviinin nousu kesän piknikjuomasta ympärivuotiseksi.

"Juomilta haetaan raikkautta, ja siihen sopii rosee."

