Kyrön tislaamo alkoi rakentaa omaa keittiötä juuri ennen kuin korona iski, mutta usko kotimaiseen ruokaan on vahva – "Täällä ei tarvi sormi pitkänä kysellä, että mistäs tää teidän liha tulee"

Johannes Tervo

Ravintolasalin pöytien kannet ovat Vaasan upseerikerholta. Joissain näkyy vielä TJ-kaiverruksia.

Kyrön tislaamon ovella Isossakyrössä palaa kynttilälyhty talvituiskuisena päivänä, mutta sisällä salissa ei ole ketään.

"Päätettiin perustaa oma ravintola, kun oltiin pyöritelty asiaa pitkään. Laskettiin, että liiketoiminnasta tulee kannattavaa", Kyrö Distillery Homen toimitusjohtaja Tony Sivula kertoo ja naurahtaa perään.

"Valittiinkin sitten kaikista paras mahdollinen vuosi rakentaa keittiö."

Rakennustyöt alkoivat viime vuoden alussa juuri ennen kuin korona iski Suomeen.

"Timpuri tykkäs, kun kukaan ei häirinnyt ja sai vähän pölyyttää."

Alunperin koko paikan nimi oli Kyrön matkailun edistämiskeskus. Jonkin aikaa sitten nimi muutettiin Kyrö Distillery Homeksi eli kotoisammin Kyrön kodiksi. Keittiö on osa kotia, mutta sitä ei pystytty avaamaan suunniteltuun aikaan, koska henkilökunta oli työllistetty käsidesin valmistukseen.

Vasta juhannuksen jälkeen avattiin vierailut ja baari, ja keittiö saatiin auki elo-syyskuun vaihteessa. Heinäkuussa vierailukeskuksessa riitti kävijöitä puolet enemmän mitä aiempina kesinä, kunnes koitti syksy ja kaikki taas hiljeni. Lokakuu oli täysin kuollut, ja pikkujoulukaupasta toteutui vajaa kolmannes. Nyt tehdään ruokaa tilauksesta ryhmille.

Ruokaa on tislaamossa siis tarjottu ennenkin, mutta se hankittiin seinäjokelaiselta ravintola Juurelta ostopalveluna. Sen vuoksi astiat ja ruokasali olivat valmiina.

Ja millaiset astiat!

Kyrön tislaamo toimii entisessä Isonkyrön meijerissä, ja osa astioista on löytynyt meijerin vanhasta ruokalasta. Osa on meijerin työntekijöiden sinne tuomia ja jättämiä, joukossa vanhaa, arvokasta Arabiaa.

"Olemme hankkineet lisääkin, mutta pyrkineet kertomaan, mistä astiat ovat. Eräs daami Vöyriltä kertoi, että hänen miehensä oli kerännyt vanhaan pohjalaistaloon astioita, mutta hän haluaisi päästä niistä eroon. Se oli oikea aarreaitta. Rouva myi ne kirpputorihinnalla. Astioita on ostettu myös Laihian seurakuntatalon huutokaupasta, kun talo purettiin.", Sivula kertoo.

Kuluneitten lankkupöytien kannet ovat peräisin Vaasan upseerikerholta ja räsymatot yrityksen yhden perustajan kotitalosta. Koulujakkarat hankittiin kahdelta isokyröläiseltä ala-asteelta.

Katse kiinnittyy valaisimiin, jotka muistuttavat Artekia. "Niin moni luulee, mutta lampun malli on Isonkyrön vanhalta Essolta. Saatiin sieltä neljä alkuperäistä, ja kupariseppä teki mallin mukaan loput."

Sisustuksessa toteutuu yksi yrityksen arvoista: rehellinen hifistely. Sama koskee ruokaa. "Ei ruveta laittamaan kultahippuja pulloon, vaan tehdään aidosti hifistellen. Ruuassa se tarkoittaa laatua", Sivula luonnehtii.

Johannes Tervo

Lamppumalli muistuttaa Artekin mehiläispesää, mutta on peräisin Isonkyrön vanhalta Essolta.

Kyrön keittiössä ruokaa tekee Joni Pukkinen. Hänelle Kyrön keittiö on eräänlainen unelmapaikka ja ennestään tuttu, sillä hän työskenteli keittiömestarina aiemmin Seinäjoella ravintola Juurella, joka keitrasi ruokaa tislaamoon.

"Äiti on alunperin Isostakyröstä. Kun kävin koulua Vaasassa, niin ajattelin, että olisi hienoa, jos tännekin saataisiin jotain toimintaa. Kun sitten ensimmäisen kerran luin jutun herroista, että ne alkavat väkertää tislaamoa meijerin tiloihin, havahduin, että hieno juttu. Saadaan rakennus uusiokäyttöön ja suomalaista ruisviskiä lapsuudesta tutuilla tienoilla", Pukkinen kertoo.

Pukkinen tekee mielellään yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa. Monet kontaktit ovat tulleet tutuiksi jo entisissä työpaikoissa.

Luomutilan pitäjä Minna Impola toimittaa sesonkiaikaan tavaraa Kyrön keittiöön kerran viikossa. Haastattelupäivänä hän tuo mukanaan porkkanaa, palsternakkaa, punajuurta, kelta- ja raitajuurta.

"Ei olla mikään suuri vihannestuottaja, tuotteet menevät suoraan tänne ja parille päiväkodille. Tuotantoa on tullut aika paljon sitä kautta, mitä asiakkaat ovat toivoneet."

Pukkisesta on toivottavaa, että tuottajat käyvät tarjoamassa tuotteitaan. "On tämän ammatin tärkein suola tavata ihmisiä, sekä asiakkaita että tuottajia. Sillä lailla viedään pellolta pöytään - sanomaa."

Johannes Tervo

Minna Impolasta on tärkeä tietää, kuka hänen tuottamaansa tuotetta syö. "Ettei se vain mene jollekin hahmottomalle kuluttajalle ketjun päässä." Joni Pukkinen tapaa mielellään tuottajia.

Asiakkaista moni tietää jo tislaamoon tullessaan, että täällä käytetään suomalaisia raaka-aineita. "Ei tarvitse sormi pitkällä kysellä, että mistäs tää teidän liha tulee. Toki joku saattaa yllättyä, että onpa tosi hyvää, ja kysyy sitten, että kenen lihaa tämä oikein on."

Pohjalaisesta ruuasta Pukkiselle tulee ensimmäisenä mieleen liha. Vaikka Vaasaan on Isostakyröstä vain puolen tunnin matka ja siellä on kalastajia, niin kalan saannissa on ajoittain haasteita. "Ehkä siinä on kielimuuri välissä", Sivula virnistää ja lisää, että nyt pitää puhua eteläpohjalaisesta ruuasta. Isostakyröstä tuli vuodenvaihteessa osa Etelä-Pohjanmaan maakuntaa.

Johannes Tervo

Kyrön tislaamossa tehdään rukiista viskiä ja giniä, ja alkuvaiheessa se tuli tunnetuksi Napue Ginistään, joka palkittiin heti parhaaksi maailmalla. Nykyisin juoma tunnetaan nimellä Kyrö Gin.

Jos Tony Sivulan haave toteutuisi, niin Joni Pukkinen siirrettäisiin nykyisestä keittiöstä seuraavaan tilaan. Alkuperäisen meijerisalin päätyyn rakennettaisiin avokeittiö, missä Joni kokkaisi asiakkaiden nähden.

"Ei puutu kuin vuokrasopimus ja rahat. Nyt siinä salissa on vanhojen traktoreiden ja työkoneiden entisöintitila."

Paljon on kiinni koronatilanteesta. "Alkoholimyyntiin korona ei ole vaikuttanut niin paljon kuin vierailukeskukseen, joka on iso häviäjä tässä keississä", Sivula huokaa.

Lue myös:

Pubin pitäjä vannoi, ettei ikinä enää tee ravintolahommia – kunnes Kyrön tislaamo vei mennessään: "Ei me oltu villeimmissä unelmissammekaan ajateltu, että tämä voisi mennä näin"

Ruistislaamo Kyrö Distillery alkaa valmistaa käsidesiä Isossakyrössä

Iltalehti: Napue Ginin nimi menee vaihtoon – syynä ulkomailla sattuneet nolot sekaannukset

Johannes Tervo

Koronakriisi on hiljentänyt Kyrön vierailukeskuksen nyt talvella lähes tyystin.