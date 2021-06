"Tämä on aivan absurdia – meillä ei ole mitään peiteltävää", sanoo alkoholin etämyynnistä tikunnokkaan nostettu suomalainen viinitilallinen

Chateau Carsin

Nea Berglund johtaa isänsä Juha Berglundin omistamaa Chateau Carsinin viinitilaa Ranskan Bordeaux'ssa.

Suomalainen viinitila Chateau Carsin Ranskan Bordeaux'ssa myy verkkokaupassaan viinejä suomalaisille kuluttajille. Toiminta on tilan toimitusjohtaja Nea Berglundin mukaan ollut Suomen viranomaisten hyväksymää jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan, mutta tänä keväänä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tehnyt tutkintapyynnön, onko etämyynti Suomen alkoholilain vastaista.

"Tämä on aivan absurdia, sillä laissa ei ole etämyyntikieltoa, mutta STM on muuttanut tulkintaansa laista niin, että muista EU-jäsenvaltioista ei voisi myydä viinejä etämyyntinä Suomeen. Meidän perheyrityksemme on myynyt viinejä samojen viranomaisten ohjeistuksella jo lähes 25 vuotta", Berglund huomauttaa.

Toisaalta myös Euroopan komissio on käynnistänyt Suomea vastaan niin sanotun EU-Pilot-tutkintamenettelyn, jossa se selvittää, onko Suomi rikkonut EU-lainsäädäntöä alkoholin etämyyntikäytännöissä.

"Meillä ei ole mitään peiteltävää", Berglund jatkaa. "STM:n näkemys on EU:n perusperiaatteiden vastainen. Koko unionin toiminta perustuu tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Suomen sosiaali- ja terveysministeriön kanta eroaa siitä, vaikka samalla tulli ja verohallinto neuvovat etämyyjiä käytännössä ja veronmaksussa."

Chateau Carsin on ollut suomalaisomistuksessa vuodesta 1990. Tilasta on ensimmäiset maininnat Rionsin kaupungin kirjoissa vuonna 1759.

"Jokaisesta pullosta on maksettu asianmukaiset alkoholi-, juomapakkaus- sekä arvonlisäverot", Berglund korostaa. Hänen mukaansa sekä tullissa että verohallinnossa etämyyntiä pidetään selvänä asiana ja verotusohjeistus on selkeä.

"Tämä on meille arkipäiväistä toimintaa myös muualla EU:ssa, ei vain Suomessa. Yhtiömme sijaitsee Ranskassa ja myy viinejä ympäri maailmaa."

Berglundia harmittaa, että netin uutisoinnissa on käytetty ilmaisua "törkeä alkoholirikos" sen sijaan, että mainittaisiin todenmukaisemmin "esitutkinta mahdollisesta rikosepäilystä".

"Isääni tai hänen edustamiaan yrityksiä ei epäillä veroepäselvyyksistä tai muistakaan rikoksista. Esitutkinta koskee ainoastaan netissä tapahtuvan alkoholikaupan laillisuutta Suomessa. Itse pohdin myös paljon, toimiiko viranomainen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, kun jahtaa yksityisiä yrittäjiä, vaikka on itse neuvonut toimintaa jo pitkään."

Chateau Carsin myy viinejä verkkokaupassaan lukuisiin maihin Suomen lisäksi.

Tilanteeseen on Berglundin mukaan jouduttu, koska Suomi ei ole kyennyt säätämään selkeää lakia etämyynnistä.

Rikosuutisointi on aiheuttanut hämmennystä asiakkaissa. "Uutisointi ei helpota minun asemaani. Olen ammatiltani viininviljelijä, ja kello soi puoli kuudelta aamulla, että päästään aikaisin tarhatöihin. Me viljelemme köynnöksiä ja tuotamme luomuviinejä. Meillä on ilo myydä osa tuotteistamme Suomeen, sillä Carsin on sydämeltään suomalainen. Viinit myydään, kuten aina ennenkin, suoraan tilalta verot Suomeen aina asianmukaisesti maksaen."