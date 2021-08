Apetit kehitti kalapuikon suomalaisesta silakasta – tänään Itämeripäivänä lapset syövät yli miljoona silakkapuikkoa

Apetit Oyj

Itämeren kalapuikot valmistetaan suomalaisista silakkafileistä.

Apetit on kehittänyt kalapuikon, joka valmistetaan suomalaisista silakkafileistä, sillä silakkaa syömällä Itämeren ravinnekuorma kevenee.

”Syömällä kaksi pussia Itämeren kalapuikkoja tulee poistaneeksi ravinneketjusta fosforia määrän, joka vesistöön jäädessään kasvattaisi mereen noin kilon levää. Silakkaa syömällä voi siis edesauttaa Itämeren tilan kohenemista”, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Hanna Pere Apetitilta.

Apetit Itämeren kalapuikkojen pääraaka-aine on Itämerestä pyydetty suomalainen, nahaton, MSC-sertifioitu silakka. Silakkaa on tuotteessa reilu puolet, 56 prosenttia. Puikot on maustettu miedosti sitruunalla ja mustapippurilla ja niissä on gluteeniton paneeraus. Tuotteelle on myönnetty Sydänmerkki.

Kalan kulutus on kaksinkertaistunut Suomessa 1980-luvun jälkeen, mutta eniten on kasvanut tuontikalan syönti, jonka osuus kaikesta kulutetusta kalasta on peräti 80 prosenttia.

Itämeripäivää vietetään 26. elokuuta. Itämeren ekologinen tila on huono, ja yhtenä syynä ovat meriveden liialliset ravinteet, jotka kiihdyttävät rehevöitymistä. Rehevöityminen näkyy muun muassa levien kasvuna. On laskettu, että gramma fosforia kasvattaa noin kilon levää.

Kalastettavan silakan mukana vedestä poistuu ravinteita, muun muassa fosforia, jolloin vähenee myös tulevaisuudessa syntyvän levän määrä.

Apetit laskee, että kun Itämeripäivänä syödään yli miljoona silakkakalapuikkoa, niin Itämerestä poistuu sellainen määrä fosforia, joka kasvattaisi jopa yli 62 000 kiloa levää.

