Metsäravintola Nielu Nuuksiossa valittiin Suomen parhaaksi ruokamatkailutuotteeksi 2021

Metsäravintola Nielun illallinen rakentui keittiömestari Valtteri Sinkkosen keräämien villiyrttien ja kotimaisten kauden raaka-aineiden ympärille

Nielu tarjosi viiden ruokalajin illallisen Nuuksion kansallispuistossa ravintolasalissa keskellä metsää. Jokaista Nielun tarjoilemaa annosta kohti suojeltiin yksi neliö suomalaista hakkuu-uhan alla olevaa ikimetsää. Ravintola oli auki rajoitetun ajan heinä-elokuussa.

Hugry for Finland -kilpailun arviointiraati kiitti Nielua siitä, että se toi korkeatasoisen ravintolaruokailuelämyksen keskelle metsää, mutta tuote oli kuitenkin helposti saavutettavissa ja ostettavissa. Vastuullisuus ja ekologisuus saivat kiitosta, samoin kotimaisten raaka-aineiden käyttö, eri ruokavalioiden huomioon ottaminen ja mielenkiintoinen juomapaketti. Nettisivut olivat hyvät ja palvelupolku toimi.

Nielun lisäksi ruokamatkailutuotekilpailussa palkittiin kolme merkittävää ruokamatkailutekoa: Kyrö Distilleryn illallispaketti, Ravintola Nokan Menu Nokka ja Taste of Häme -verkoston Taste of Slow Häme, johon kuuluivat Hahkialan Kartano, Pekkolan tila, Iloranta ja Tiirinkoski.

Voittaja palkittiin 3000 euron tuotekehitysrahalla. Sijoittuneista (1.-4.) tehtiin myös markkinointivideot yritysten käyttöön. Lisäksi sijoittuneilla on mahdollisuus osallistua sparraukseen ja he saavat markkinoinnillista näkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Arviointiraati antoi myös viisi kunniamainintaa: Gastrojuna/Gastrotrain, GreenEscape Oy, Hotelliaamiainen, Lapland Hotels Oy, Pohjois-Savon tarjonta kokonaisuutena: SATOA Kuopio Food Festival, SATOA Goes WILD – villiruokafestivaali ja European Region of Gastronomy, juhlavuosikokonaisuus, Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria, Päivä muikunkalastajan mukana, Activity Maker ja Ovaskala Oy sekä Wine in the Woods, Finland Naturally Experiences.

Ruokamatkailutuotekilpailulla rohkaistiin ruokaan ja matkailuun liittyviä verkostoja kehittämään vastuullisuuteen ja paikallisuuteen perustuvaa ruokamatkailutarjontaa. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Edelliset kilpailut olivat vuosina 2015, 2017 ja 2019.

Hungry for Finland (H4F) Ruokamatkailukilpailua 2021 ja ruokamatkailun kansallista kehittämistä koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

