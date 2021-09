Lantmännen ostaa Myllyn Parhaan — Miska Kuusela: "Yhtiöillämme on yhtenäinen perusta"

Sanne Katainen

Myllyn Parhaan toimitusjohtaja Miska Kuusela uskoo asiakkaiden ja kuluttajien hyötyvän yrityskaupasta

Pohjoismaiden suurimpiin elintarvike- ja maatalousalan yhtiöihin kuuluva Lantmännen on allekirjoittanut sopimuksen suomalaisen Myllyn Paras -elintarvikekonsernin ostamisesta, Lantmännen kertoo tiedotteessaan. Yhtiön omistaa tällä hetkellä Sponsor Capital.

Myllyn Paras on suomalainen elintarvikekonserni, jonka liiketoiminnan ytimessä on kotimainen vilja. Konsernin tuotantolaitokset Hyvinkäällä valmistavat myllytuotteita, kuten pastaa, jauhoja ja hiutaleita, ja jatkojalostavat niistä muun muassa pakasteleivonnaisia ja –taikinoita. Myllyn Paras toimittaa tuotteitaan pääasiassa kotimaan vähittäiskauppaan ja food service -asiakkaille. Konsernin liikevaihto on noin 60 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 110 työntekijää.



Lantmännen hankkii kaupassa omistukseensa koko Myllyn Parhaan. Lantmännen toimi jo aikaisemmin laajasti Suomen markkinoilla omien yritystensä kautta: Lantmännen Agro Oy toimii maatalousalalla ja Lantmännen Cerealia Oy sekä Lantmännen Unibake-leipomoyhtiöön kuuluvat Lantmännen Unibake Finland Oy ja Vaasan Oy toimivat elintarvikealalla.

”Laajennamme tällä yrityskaupalla toimintaamme Suomessa ja vahvistamme asemaamme Pohjois-Euroopassa strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Myllyt ja leipomot ovat osa Lantmännenin ydinliiketoimintaa, joten Myllyn Paras on erinomainen lisäys nykyiseen liiketoimintaamme Suomessa. Myllyn Parhaan tarjonta täydentää toimintaamme monin tavoin, laajentaen tuotevalikoimaa ja avaten mahdollisuuksia innovaatioille pellosta pöytään -arvoketjussa. Tästä hyötyvät sekä asiakkaat että kuluttajat ”, kertoo Lantmännenin toimitusjohtaja Per Olof Nyman yhtiön tiedotteessa.

”Yrityskauppa parantaa kykyämme palvella asiakkaitamme ja kuluttajia entistäkin paremmin. Yhtiöillämme on yhtenäinen perusta: pitkä kokemus ja syvällinen osaaminen erinomaisten viljapohjaisten elintarvikkeiden kehittämisessä ja tuotannossa, sekä omistautunut ja osaava henkilöstö. Näistä lähtökohdista on hyvä rakentaa menestystä yhdessä”, lisää Myllyn Parhaan toimitusjohtaja Miska Kuusela.

Kauppa edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Hyväksyntään asti Lantmännen ja Myllyn Paras jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä.