Samaa kakkua kaikille! Vegeleivonta vaati monen vuoden opettelun, mutta onnistuu nyt uusilla tuotteilla

Jarkko Sirkiä

Vegaaninen porkkanakakku sopii vaikka joulupöydän tarjottavaksi.

Kondiittori Annoona Puumalalla on missio: Juhlissa kaikki saavat syödä samaa kakkua! Maito-, pähkinä- ja soija-allergisena Puumala on joutunut kokemaan, miten vaikea on ollut löytää itselle sopivia syötäviä varsinkin juhlissa.

"Sukujuhlissa pöydät notkuvat ihanaa tarjottavaa, mutta meille allergisille on tarjolla yksi kakkupala pöydän kulmalla", Puumala tietää.

Kun Puumala vielä viisi vuotta sitten meni kollegansa Sofia Lindholmin kanssa kahville, vegaanisena vaihtoehtona oli vain raakakakkuja. Puumala ja Lindholm päättivät alkaa kehittää vegaanista leivontaa.

Parin vuoden ajan naiset testasivat reseptiikkaa ennen kuin perustivat kakkupalvelu Palan vuonna 2018. Nyt heillä on kakkuliike Helsingin Katajanokalla, missä he myyvät kaikenlaisia kakkuja, mutta kakuissa ei ole maitoa, munaa, soijaa, pähkinöitä tai manteleita. Saatavilla on niin mousse-, sacher- kuin täytekakkuja.

Varsinkin allergialapsiperheet ovat olleet ilahtuneita Palan tarjonnasta.

"On kiva nähdä, miten lapsen silmät syttyvät, kun hän saa valita mitä tahansa kakkua tiskistä", Puumala kertoo.

Perusasiakkaita ovat kuitenkin tavalliset katajanokkalaiset, joista moni toteaa, että "hei, tää onkin hyvää, vaikka on vegaanista".

Susanna Nordvall

Hyydytetty kakkukin onnistuu uusilla kaurasta valmistetuilla leivontatuotteilla.

Uudet leivontatuotteet, esimerkiksi rahkan ja vispikerman tapaiset kauravalmisteet, ovat helpottaneet vegaanista leivontaa, Puumala kiittää.

Takana on kuitenkin paljon kokeiluja, ja monesta kakusta on tullut pannukakku. "Leivonnassa onnistuminen vaatii vähän ymmärrystä esimerkiksi siitä, miten hapot ja emäkset reagoivat. Esimerkiksi kaurakermassa oli aiemmin palmuöljyä, mutta nyt siinä on kookos- ja rypsi- ja rapsiöljyä. Se vaikutti siihen, miten kaurakerma käyttäytyy vaikkapa sitruunan kanssa”, Puumala toteaa.

Jarkko Sirkiä

Vegaaninen sitruunakakku on helppotekoinen: kaikki ainekset sekoitetaan yhdessä kulhossa.

Mutta kun niksit oppii, vegaaninen leivonta ei ole Puumalan mielestä sen vaikeampaa kuin tavallinenkaan. Tosin joitain haasteita on vieläkin.

”Odotan, että pääsen tekemään uudella Oddlygood-vaniljarahkalla paistetun juustokakun. Sellaista en vielä ole saanut onnistumaan.”

