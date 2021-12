Katso video: Näin syntyy kalakukko aloittelijan hyppysissä

Kimmo Haimi

Muikut ladotaan kukon pohjalle kerroksittain pekonin kanssa.

Keravalainen Jouko Nieminen, 71, oli syönyt vain muiden tekemiä kalakukkoja, kunnes viime kesänä opetteli tekemään kukon itse. Hän huomasi, ettei se ole vaikeaa, mutta vaatii käsityötä ja aikaa.

"Lähtökohta on, että jos on joskus syönyt kukkoa, niin suurin piirtein tietää, millainen sen pitäisi olla", Nieminen määrittelee.

Reilun puolen vuoden aikana Nieminen on paistanut jo useamman kukon. "Oli se aika juhlava tunne, kun aukaistiin ensimmäinen oma kukko. Me syödään sitä kuin ateriana", Nieminen hymyilee.

Nieminen on kohta ollut kymmenen vuotta eläkkeellä MTK:n kauppapolitiikan asiantuntijan tehtävästä. Hänestä kalakukon teossa on hauskinta juuri puuhaileminen. "Loppujen lopuksi on sama, mitä tekee, pääasia, että tekee jotain. ´'Elä, älä ole' on hyvä elämänohje."

