Luulitko sinäkin, että sulhaspiirakka on pieni karjalanpiirakka? Väärin! Kosiomiehille paistettiin Karjalassa ihan toisenlaisia piiraita

Pienikokoisia karjalanpiirakoita moni kutsuu sulhaspiirakoiksi, vaikka niille on yhteistä vain samanlainen ruistaikina.

Kari Salonen

Sulhaspiirakat ovat puolikuun muotoisia ja sisällä on irtonaista riisiä.

Sulhaspiirakoiden toinen nimi on keitinpiiras, sillä pienet, puolikuun muotoiset piiraat keitetään kypsiksi paistinpannulla runsaassa rasvassa.

Sulhaspiirakoita tehtiin Karjalassa silloin, kun taloon tuli mieleisiä kosiomiehiä eli sulhasehdokkaita talon tyttäriä kosiskelemaan. Piti saada jotain tarjottavaa, eikä ollut aikaa lämmittää uunia, niin piiraat valmistuivat nopeasti hellalla. Täytteeksi keitettiin irtonaista riisiä, jotta nähtäisiin, miten siististi kaverit selviävät syömisestä..

Sulhaspiirakoiden kuori on samaa ruistaikinaa kuin karjalanpiirakoiden.

Karjalanpiirakalla tarkoitetaan soikeaa leivonnaista, jossa ohuen hapattamattoman ruiskuoren sisällä on riisi- tai ohrapuuroa tai peruna- tai kasvissosetta. Riisitäytteinen piirakka leivotaan yleensä soikeaksi, perunatäytteinen pyöreäksi.

Kukko on paksukuorinen leivonnainen, joka ummistetaan päältä. Täytteenä voi olla peruna- tai lanttuviipaleita ja sianlihaa päällä. Joillain alueilla näitäkin on kutsuttu piirakoiksi.

Sultsinan ohut kuori kypsytetään hiilloksella tai hellan levyllä tai kuumalla, kuivalla pannulla molemmilta puolilta ja voidellaan toiselta puolelta. Täytteeksi pannaan mannapuuroa ja reunat taitellaan kääröksi.

Tsupukan kuori tehdään kaurajauhoista ja paistetaan riehtilässä eli irtovartisessa paistinpannussa kuumassa uunissa. Täytteeksi tulee puuroa, ja piiras taitellaan nurkista.

Kari Salonen

Sultsinoiden sisällä on yleensä mannapuuroa, mutta täyte voi olla riisipuuroakin.

Vatruskoista tunnetuin on Ilomantsin vatruska, joka on puolikuunmuotoinen pasteijankokoinen umpipiirakka, täytteenä riisiä. Kuoritaikina tehdään perunasta ja vehnäjauhoista. Vatruska-nimeä on käytetty myös peruna- tai rahkatäytteisistä avopiirakoista Etelä-Kannaksella.

Pyörö eli tapuntainen, jossain päin myös kukkonen, on pyöreä leivonnainen, jossa täyte levitetään pyöreän, käsin litteäksi taputellun taikinapalan päälle eikä reunoja käännetä päälle. Täyte on usein mannapuuroa ja taikina voi olla hapanleipä- tai vehnätaikinaa.

Kukkonen on pohjoiskarjalainen nimitys pyöreälle, litteälle avopiirakalle, jossa ohut piirakankuori käännetään reunoistaan täytteen päälle. Täyte on usein perunamuhennosta.

Lähde: Pirkko Sallinen-Gimpl: Suuri karjalainen piirakkakirja, 2021.

Kari Salonen

Soikeat karjalanpiirakat ovat useimmiten riisitäytteisiä, pyöreät perunatäytteisiä.