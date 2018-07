Pidätkö rasvaisista maitotuotteista? Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan ne eivät olekaan niin haitallisia kuin aiemmin on luultu

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan rasvaiset maitotuotteet eivät olekaan niin haitallisia kuin aiemmin on uskottu.

Texasilaisen yliopiston tutkimuksen mukaan tyydyttyneitä rasvoja sisältävien maitotuotteiden käyttö ei nimittäin ole yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin.

Seurantatutkimuksessa koehenkilöiden veren sydän- ja verisuonitautien sekä aivohalvauksen riskeistä kertovia rasvahappotasoja seurattiin säännöllisesti.

Tutkimuksessa oli mukana lähes 3000 yli 65-vuotiasta yhdysvaltalaista 22 vuoden ajan.

Tutkimus on julkaistu The American Journal of Clinical Nutrition -tiedejulkaisussa.