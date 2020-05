PTT:n toimitusjohtaja vaihtuu, Iiro Jussila jättää tutkimuslaitoksen

Markku Vuorikari

PTT:n toimitusjohtaja, professori Iiro Jussila jättää tutkimuslaitoksen vuoden lopulla ja siirtyy yritysmaailmaan.

PTT:n toimitusjohtaja vaihtuu. Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja, professori Iiro Jussila jättää tutkimuslaitoksen, ja yhdistyksen hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

PTT:n hallituksen puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan Iiro Jussila palkattiin runsaat neljä vuotta sitten PTT:n johtoon osuustoimintaprofessorina "jolla oli visio tutkimusorganisaation kehittämisestä ja palava halu kehittyä johtajana. "

PTT tarjosi Marttilan mukaan Jussilan nousujohteiselle uralle sopivia haasteita, joista hän on selvinnyt mallikkaasti:

”PTT on muutamassa vuodessa kasvattanut kilpailtua tutkimusrahoitusta noin puolella sekä kaksinkertaistanut tieteellisten julkaisujensa määrän. Samalla toiminnan kehittämiseen on investoitu merkittävästi. Kapulanvaihto tehdään siis kaiken kaikkiaan hyvissä tunnelmissa ja vahvasti tulevaisuuteen uskoen”, PTT:n hallituksen puheenjohtaja Juha Marttila tiivistää.

Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtajana tammikuusta 2016 toiminut Jussila jatkaa tehtävässään kuluvan vuoden lopulle. Vastuiden siirtymisen aikataulu tarkentuu seuraajan löytymisen myötä.

”Olen nauttinut ajastani PTT:ssä, ja olemme saaneet paljon aikaan yhdessä upean työyhteisömme kanssa. Olisi ollut hienoa jatkaa tämän yhteisön kanssa pidempään, mutta mahdollisuudet omien liiketoimintojen parissa kutsuvat”, kertoo Jussila tiedotteessa. Hän on osakkaana ohjelmisto- ja matkailualan kasvuyrityksissä sekä lähiviikkoina perustettavassa liiketoiminnan kehittämis- ja kasvupalveluita tarjoavassa yrityksessä.

Yli 40-vuotiaalla PTT:llä on vahva asema yhteiskunnallisen keskustelun edistäjänä ja päätöksenteon tukijana. PTT tunnetaan talousennusteiden ja -tutkimusten laadukkaana tuottajana. PTT:n asiantuntijoiden vaikuttavuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina, työyhteisön osaaminen on vahvistunut ja monipuolistunut, organisaation rakenteita ja toimintamalleja on kehitetty määrätietoisesti, ja PTT on pärjännyt hyvin kilpailussa tutkimusrahoituksesta.

MTK:n puheenjohtaja ja PTT:n hallituksen puheenjohtaja Marttila kiittää toimitusjohtaja Jussilaa määrätietoisesta johtamisesta. Tutkimusyhteisö on Marttilan mukaan erinomaisessa kunnossa. Hän toivoo Jussilalle menestystä yritysmaailman haasteisiin.