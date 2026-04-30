Itäsuomalainen-lehden 120-vuotinen julkaiseminen päättyy välittömästi Lehden kustantajana toimiva Osuuskunta Kansan Valta on jättänyt Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen.

Itäsuomalaisen vappunumero jää lehden viimeiseksi numeroksi. Kuvakaappaus lehden sivuilta. Kuva: Kuvakaappaus: www.itasuomalainen.fi

SDP:n ainoan alueellisen puoluelehden Itäsuomalaisen julkaiseminen päättyy. Lehti tiedotti asiasta vappuaattona.

Lehden kustantajana toimiva Osuuskunta Kansan Valta on jättänyt Pohjois-Karjalan käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen torstaina 30. huhtikuuta 2026.

Lehti juhli tänä vuonna 120-vuotista taivaltaan ja sen 23.4. ilmestynyt vappunumero jää lehden viimeiseksi numeroksi.

Konkurssin hakemisen ja toiminnan nopean keskeytymisen taustalla ovat lehden mukaan kustannustason nousu sekä myynnin heikko kehitys ja tilaajamäärän lasku.

”Tilanteen johdosta osuuskunta ei kykene enää suoriutumaan erääntyneistä taloudellisista vastuistaan ja pitkittyneistä maksujärjestelyistään ilman tuntuvaa lisärahoitusta”, lehden jutussa kerrotaan.

Lehti on työllistänyt neljä omaa työntekijää sekä useita avustajia ja sopimuskumppaneita.

Lehti perustettiin Sortavalassa vuonna 1906 alunperin nimellä Rajavahti. Myöhemmin lehti ilmestyi myös nimillä Kansan Voima, Pohjois-Karjala ja Viikko Pohjois-Karjala.