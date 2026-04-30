Energiajärjestö: Maailma kohtaamassa historiansa suurinta energiakriisiäIran on pitänyt maailman merkittävimpiin kuuluvaa merireittiä Hormuzinsalmessa lähes täysin suljettuna.
Maailma on kohtaamassa historiansa suurinta energiakriisiä öljyn hinnan noustua jyrkästi Lähi-idän sodan vuoksi, sanoi kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtaja Fatih Birol torstaina. Hinta oli hurjimmillaan aamulla, mutta sittemmin tasoittui hieman.
Nousu oli seurausta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin varoituksesta, jonka mukaan Yhdysvaltojen Iranin satamiin kohdistama saarto voisi kestää kuukausia. Axiosin mukaan Trumpille esitellään myös mahdollisia uusia sotilaallisia iskuja Iraniin.
Iran on pitänyt maailman merkittävimpiin kuuluvaa merireittiä Hormuzinsalmessa lähes täysin suljettuna. Normaalioloissa Hormuzinsalmen kautta kulkee noin viidennes maailman öljyvirroista ja lähes viidennes maailman nesteytetyn maakaasun kaupasta.
