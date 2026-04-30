Nyt kannattaa nauttia lämmöstä, sillä pian viilenee Vapunpäivänä 20 asteen raja ylitetään ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Myös lauantai on maan etelä ja keskiosassa kesäisen lämmin, mutta ensi viikolle mentäessä sää viilenee selvästi koko maassa.

Jaa Kuuntele

Pian sää viilenee. Kuva: Jarno Mela

Uutiset | Sää Antti Jylhä-Ollila

Vapunpäivänä sää on poutainen ja suuressa osassa maata varsin aurinkoinen. Lämpötila kohoaa maan lounaisosassa ylimmillään 21-22 asteeseen ja muuallakin maassa on kesäisen lämmintä. Lännenpuoleinen tuuli on ajoittain kohtalaista.

Lauantaina Lapissa tulee joitain vesisateita, muualla maassa sää pysyy vielä poutaisena. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa laajalti vähän 20 asteen yläpuolelle, mutta Lappiin alkaa virrata jo kylmempää ilmaa. Sunnuntaina sää viilenee myös etelässä.

Lauantaina Lapissa tulee joitain vesisateita, muualla maassa sää pysyy vielä poutaisena. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa laajalti vähän 20 asteen yläpuolelle, mutta Lappiin alkaa virrata jo kylmempää ilmaa. Kuva: Ilmatieteen laitos

Ensi viikkoa kohden sateiden todennäköisyys kasvaa koko maassa, kun alkuviikon aikana laaja matalapaine sateineen liikkuu maamme yli itään. Sää on myös viileää, etelässäkin jäädään päivisin 10 asteen vaiheille ja Lapissa sateet voivat tulla räntänä tai lumena. Myös yöt kylmenevät ja hallaa tai yöpakkasta voi esiintyä koko maassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

Tästä pääset MT:n sääpalveluun.