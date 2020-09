Altian Tennilä: "Koskenkorvan tuotanto voi kasvaa" – Norjassa etanolia aiotaan korvata suomalaisella

Osa norjalaisen Arcusin etanolista on perunapohjaista. Yhtiöllä on myös tuotteita, joissa voi käyttää viljaetanolia.

Tomi Parkkonen

Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä on yhdistyneen yhtiön Anoran toimitusjohtaja.

Alkoholiyhtiö Altian ja norjalaisen Arcusin yhdistyminen vahvistaa Koskenkorvan tislaamon asemaa ja tehtaan tuotanto voi kasvaa, arvioi Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

"Sen verran voin sanoa, että etanolin voluumit kasvavat. Arcus ostaa etanolia ja suunnitelma on siirtää sitä Koskenkorvan volyymiin. Meidän viljaviina sopii siellä tiettyjen brändien valmistukseen", Tennilä sanoo.

Käytännössä siis Norjassa ulkopuolelta ostettua etanolia korvataan oman yhtiön Koskenkorvalla valmistetulla.

Tennilästä tulee uuden, Anora nimisen, yhtiön toimitusjohtaja.

Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, tarvitaanko ensi syksynä tehtaalle lisää viljaa. Viranomaisten ja yhtiökokouksen pitää hyväksyä sulautumissuunnitelma.

"Jos se tulee ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, tulee syksy jo aika nopeasti, että pystyttäisiin siirtelemään tuotantoa. Toivotaan, että on positiivinen merkitys viljan ostoihin", Tennilä sanoo.

Arcusilla on väkevien viinojen valikoimassa tuotteita, joiden etanolin voi korvata suomalaisella.

Tarkkaa määrää Tennilä ei arvioi.

Arcusin valikoimassa on parisenkymmentä erilaista akvaviittiä, jotka ovat norjalaisia. Siksi niiden raaka-aineen pitää olla norjalaista. Monen pohjana on peruna.

Valikoimassa on myös useita vodkia.

Norjassa ei ole vastaavaa omaa etanolintuotantoa. Tennilän mukaan siellä tehdään enemmän yhteistyötä ulkopuolisten yritysten kanssa.

"Koskenkorva on selkeästi isompi tislaamo. Tulevaisuus Koskenkorvan tehtaalle näyttää oikein hyvältä tämän kaupan jälkeen. Tavoitteena on kasvu ja se on aina tuotantolaitokselle hyvä."

Yhdistymisellä haetaan myös tehokkuutta, mutta siinä kisassa Koskenkorvan tehdas on hyvässä asemassa.

