Itikan hallituksen puheenjohtaja Atrian suurinvestoinnista: ”Kertoo sitoutumisesta, luo ylisukupolvista uskoa tulevaan” Talous Antti Kantola ”Todella merkittävä uutinen. Investoinnin kokoluokka on Atrian tähänastisen toimintahistorian suurin”, kommentoi Atrian suurimman omistajaosuuskunnan puheenjohtaja Ahti Ritola siipikarjantuotannon laajennuspäätöstä.

Liiketaloudellisesti ajatellen Atrian päätös on aivan oikea, sanoo Itikka osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, jalasjärveläinen Ahti Ritola. "Kasvavaan markkinaan kannattaa investoida.” Itikka osuuskunta on Atria Oyj:n suurin omistaja. Osuuskunnan hallussa on lähes 30 prosenttia Atria Oyj:n osakkeista. Yhtiökokouksen äänivallasta osuuskunnalla on yli 47 prosenttia.

Elintarvikeyhtiö Atria kertoi keskiviikkona, että se investoi 155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajentamiseen Nurmossa. Itikka osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan Ahti Ritolan mukaan uutinen vahvistaa uskoa tulevaan. ”Uskon, että vaikutus yltää tuottajaperheissä yli sukupolvien." Uutinen kertoo myös yhtiön sitoutumisesta, Ritola sanoo. ”Etelä-Pohjanmaan maakunnalle tämä merkitsee paljon. Samoin koko yhteistoimintaketjulle – niin viljantuottajille, rehuteollisuudelle kuin vaikkapa logistiikalle.” Tässä ajassa on tärkeää myös työpaikkojen turvaaminen. ”Investointi vähintäänkin takaa nykyisten työpaikkojen säilymisen.” Liiketaloudellisesti ajatellen Atrian päätös on oikea, Ritola arvioi. ”Kasvavaan markkinaan kannattaa investoida.” Hän muistuttaa, että Atrian nykyisellä siipikarjantuotannon infralla on jo käyttövuosia merkittävästi takanaan. ”Senkin vuoksi nyt kannattaa investoida." Atria tavoittelee myös viennin lisäämistä. ”Vienti on lyhyessä ajassa noussut merkittäväksi osaksi Atrian toimintaa. Se on tapahtunut muutamassa vuodessa.” Onnistumista Ritola nostaa esiin sianlihan viennin Kiinaan. ”Kiinaan vietävän sianlihan osuus on jo noin viidennes Atrian käsittelemän sianlihan kokonaismäärästä.” Maailmanmarkkinoilla Atria on pieni toimija, ja sellaisena se Ritolan mukaan myös pysyy. ”Silti viennin hyväksi kannattaa ponnistella. Pystymme löytämään maailmanmarkkinoilta ostajaryhmiä, jotka ovat meille valtavan suuria.” Maailmalta löytyy ostajia, jotka arvostavat suomalaisen tuotantotavan korkealle. ”Salmonella- ja antibioottivapaa tuotanto on kilpailuvaltti. On pidettävä huoli, että tämän tuotantotapa säilyy.” Sama pätee afrikkalaiseen sikaruttoon (ASF): se on torjuttava. Vientilihalle tuli Kiinassa kysyntää heti, kun ASF levisi sinne. Varmaa on, että vienti Kiinaan tyssää, jos ASF rantautuu Suomeen. ”Yhtään ainoata ASF-tapausta ei Suomesta saa löytyä”, Ritola painottaa. Kaukoitä on Atrialle tärkeä vientisuunta. Erittäin tärkeä on totta kai myös Itämeren ympäristö. ”Panoksia laitetaan lujasti esimerkiksi Pohjoismaihin ja Saksaan.” Ritola iloitsee, että Atrian vienti on tällä hetkellä plusmerkkistä kaikilla markkinoilla. ”Siinä ei ole mitään dumppaamista. Tämä on erittäin tärkeä signaali, kun vientiponnisteluja jatketaan.” Atrian jättimäisestä broilerintuotannon investoinnista kertonut toimitusjohtaja Juha Gröhn korosti, että sika ja nauta pysyvät yhtiön toiminnan keskiössä. Ritola toteaa tämän strategian mukaiseksi. ”Strategiaan on kirjattu, että punaisen lihan kannattavuutta parannetaan.” Atrian teollinen infra sian- ja naudanlihantuotannossa on erinomaisessa kunnossa, Ritola sanoo. Kauhajoen teurastamo on rakennettu kokonaan uusiksi 2010-luvulla. Myös Nurmon tuotantolinjat on uudistettu vuoden 2010 jälkeen. ”Punaisen lihan toimiala voi hyvin ja kehittyy.” Ritolan mukaan punaisen lihan tarve ei ole kadonnut mihinkään, vaikka kotimainen kulutus on lievästi laskenut. ”Viennin lisääntyminen on onnistuneesti paikannut kysynnän laskua kotimaassa.” Elintarviketuotanto elää jatkuvassa kustannuspaineessa, Ritola sanoo. ”Tämä heijastuu alkutuotantoon asti. Olemme entistä enemmän maailmanmarkkinahintojen armoilla.” Globaalien markkinoiden ehdoilla ja vallitsevilla hinnoilla on vain pystyttävä toimimaan. ”On löydettävä oma alueensa. Siinä Atria on onnistunut.” Lue lisää: Atria tekee historiansa suurimman investoinnin – 155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajennukseen Nurmossa Atrian toimitusjohtaja Gröhn jättimäisestä broilerinvestoinnista: "Sika ja nauta pysyvät yhä keskiössä" Johannes Tervo Ahti Ritola on toiminut Itikka osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana kolme vuotta. Ritola on naudanlihantuottaja Jalasjärven Koskuelta. Aiheet Ahti Ritola Atria Oyj Atrian broileri-investointi Itikka osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Itikka osuuskunta Juha Gröhn siipikarjantuotanto