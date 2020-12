Ruotsin kilpailuviranomainen siirtää Altian ja Arcuksen yhdistymisen jatkokäsittelyyn – kaikki päätösvaihtoehdot silti yhä mahdollisia

Kilpailuviranomaisen hyväksyntää on haettu myös Suomessa ja Norjassa.

Johannes Tervo

Altian tuotantolaitos toimii Koskenkorvalla Ilmajoella.

Suomalaisen alkoholiyhtiö Altian ja norjalaisen Arcuksen yhdistymisessä on tullut mutkia matkaan. Altian mukaan Ruotsin kilpailuviranomainen siirtää yhdistymisen jatkokäsittelyyn.

Altia ja Arcus ilmoittivat syyskuussa yhdistyvänsä. Kumpikin yhtiö toimii pohjoismaisilla markkinoilla.

Ruotsin kilpailuviranomainen voi jatkokäsittelyssä hyväksyä sulautumisen sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai kieltää yhdistymisen.

Altian ja Arcuksen ylimääräiset yhtiökokoukset ovat hyväksyneet sulautumisen. Yhdistymisessä Arcuksen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Altialle, jolloin Arcus purkautuu. Uuden yhtiön nimeksi on määrä tulla Anora Group.

Altian osakkeenomistajien omistusosuudeksi Anorasta on tulossa 53,5 prosenttia. Suomen valtion omistusosuuden Anorasta on määrä olla vajaat 20 prosenttia. Valtio hyväksyi kaupan lokakuussa.

Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä arvioi syyskuussa, että Altia on väkijuomissa markkinajohtaja Pohjoismaissa sekä viineissä Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa Altia on viineissä kakkonen. Arcuksenkin markkina-asema on vahva.

Tämä herätti jo yhdistymissuunnitelmaa julkaistaessa kysymyksen kilpailuviranomaisten hyväksynnästä. Tennilä kertoi, että kilpailuviranomaisten kanssa oli käyty keskusteluja asiasta.

Altia ja Arcus ovat hakeneet kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolta, Ruotsin kilpailuviranomaiselta ja Norjan kilpailuviranomaiselta.

