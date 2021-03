Keliberin litiumhanke Keski-Pohjanmaalla etenee: Sweco kumppaniksi suunnitteluun ja toteutukseen

Erikoiskemikaali- ja kaivosyhtiö Keliberin litiumhanke etenee. Keliber on valinnut kumppanikseen Swecon, jonka tehtäviin kuuluvat hankkeen suunnittelu- ja hankintapalvelut sekä rakentamisen johtaminen.

Keliber/ Teemu Hujanen

Keliberin tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto omasta malmista ensimmäisenä eurooppalaisena yhtiönä vuonna 2024.

Keliberin litiumhanke käsittää Kaustiselle, Kokkolaan ja Kruunupyyhyn sijoittuvat kaivos- ja rikastamotoiminnot sekä Kokkolan litiumhydroksiditehtaan.

Hankkeen rakennusvaiheen on suunniteltu alkavan vuonna 2022 ja tuotannon 2024. Enimmillään hanke työllistää jopa 500 henkeä.

Keliber tiedotti torstaina, että se on valinnut Swecon litiumhankkeensa EPCM-konsultiksi, jonka tehtäviin kuuluvat hankkeen suunnittelu- ja hankintapalvelut sekä rakentamisen johtaminen. EPCM on lyhenne englannin sanoista Engineering, Procurement and Construction Management.

"Kokeneen EPCM-kumppanin valinnan myötä ja onnistuneen 40 miljoonan euron rahoituksen turvin voimme viedä litiumhankkeemme eteenpäin suunnitelmiemme mukaisesti", Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala toteaa yhtiön tiedotteessa.

Swecon teollisuustoimialan johtaja Erik Skogström sanoo tiedotteessa, että kyse on mittavasta akkuteollisuuden hankkeesta.

"Keliberin litiumhankkeen toteutuminen edistää ilmastotalkoita, kestävää liikennettä ja energiamurrosta, ja edustaa suomalaista teknistä huippuosaamista."

Litiumin kysynnän ennustetaan tuolloin ylittävän tarjonnan erityisesti liikenteen sähköistymisen ja digitalisaation seurauksena.

Tukholman pörssissä listattu Sweco on yksi Euroopan johtavista suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayrityksistä, jonka liikevaihto on noin kaksi miljardia euroa. Yritys kertoo työntekijämääräkseen 17 500.

Sweco on viime vuosina ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa akkuteollisuushankkeita muun muassa Terrafamen ja Northvoltin kanssa.

