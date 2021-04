Suomeen rakennetaan maailman ensimmäinen proteiinia ilmasta ja sähköstä tuottava tehdas – toiminnan tarkoitus alkaa vuonna 2023

Valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahoitus Oy on myöntänyt hankkeeseen ensimmäisen pääomalainansa.

Kari Salonen

Ilmasta ja vedystä tehtävää proteiinia tuotettiin alunperin VTT:llä koeoloissa.

Ilmastorahasto Oy:n ensimmäinen rahoituskohde on Solar Foods, joka tuottaa syötäväksi kelpaavaa proteiinia mineraalialustalla hiilenlähteenään hiilidioksidi ja energianlähteenään vety. Sijoituksesta kerrottiin torstaiaamuna.

Kymmenen miljoonan euron pääomalaina käytetään uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi Suomeen.

Tehdas on maailman ensimmäinen kaupallisesti toimiva laitos, joka tuottaa proteiinia hiilidioksidista ja sähköstä.

Solar Foodsin innovaatio on syntynyt VTT:n ja LUT-yliopiston tutkimuksen pohjalta. Se mahdollistaa erittäin vähäpäästöisen proteiinituotannon, Solar Foodsin toimitusjohtajan Pasi Vainikka mukaan tehtaalla on käynnissä jo Solein-proteiinin tuotanto, joka on etenemässä kaupan hyllyille”.

Solar Foods aikoo investoida 35 miljoonaa euroa tuotantolaitokseen, joka olisi valmis vuona 2023. Annoksi tuotettaisiin jopa 40 miljoonaa vuodessa.

Seuraava isompi tehdas olisi valmis 2025–2026 ja annoksia tuotettaisiin 400 miljoonaa vuodessa.

Proteiinia käytetään usein nyhtötuotteissa. Se sopii myös esimerkiksi juomiin ja jogurttiin.

Ilmastorahasto Oy muodostettiin viime joulukuussa Vake Oy:stä ja on valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö. Sen tavoite on antaa pääomalainoja tänä vuonna 50 miljoonaa euroa ja jatkossa 80 miljoonaa euroa vuodessa.

Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine on tyytyväinen yhteistyöhön Solar Foodsin kanssa. ”Ilmastorahaston tehtävänä on merkittävien ilmastoratkaisujen vauhdittaminen teolliseen mittaluokkaan."

Solein-proteiinin päästövähennyspotentiaali on jopa 99 prosenttia verrattuna lihantuotantoon ja 80 prosenttia verrattuna kasviproteiineihin, Ilmastorahasto arvioi.

Ruuantuotannon kasvihuonepäästöt ovat noin 15 miljardia tonnia vuosittain Ilmastorahaston mukaan. Solar Foodsin innovaatio voi vähentää päästöjä tulevaisuudessa jopa kymmeniä miljoonia tonneja.

”Ilmastorahaston mukaantulo Solar Foodsiin nopeuttaa tehtaan rakentamista. Tavoitteenamme on olla maailman johtava hiilineutraalin proteiinin valmistaja", Solar Foodsin hallituksen puheenjohtaja ja Lifeline Venturesin osakas Juha Lindfors toteaa.