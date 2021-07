Talous

Aurora Botniaa urakoidaan nyt pitkissä vuoroissa ja viikonloppuisin – telakan tavoite luovuttaa alus Wasalinelle heinäkuun loppuun mennessä Talous Wasaline-varustamon uuden autolautan Aurora Botnian luovutus on viivästynyt lukuisia kertoja. Alusta rakennetaan Rauma Marine Constructions (RMC) -yhtiön telakalla Raumalla.

Havainnekuva/ Wasaline

Aurora Botnia on 150 metriä pitkä ja 26 metriä leveä. Aluksen syväys on 6,1 metriä. Wasalinen uusi alus on mitoitettu 800 matkustajalle.