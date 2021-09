Aurinkopaneelit täyttävät turvesuon: EPV Energian huikeat havainnekuvat näyttävät Heinisuon uuden elämän 140-hehtaarisena aurinkovoimalana

HAVAINNEKUVA/ EPV ENERGIA OY

Heininevan aurinkovoimala voisi koostua 150 000–200 000 aurinkopaneelista. Tämä havainnekuva näyttää Heininevan paneelimeren kaakkoisnurkan etelästä päin.

Heinineva on poistumassa turvetuotannosta.

"Meillä on voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu Heininevalle. Rakennuslupia on haettava parin vuoden sisällä", sanoo EPV Energian kehityksestä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Sami Kuitunen.

MT kertoi Heininevan aurinkovoimalasuunnitelmasta viime lokakuussa. "Sen jälkeen Heininevalla on tehty tarkentavia maaperämittauksia. Aurinkovoimaloiden teknologiaan olemme syventyneet myös. Meillä on Alavudella mittausasema, jossa jatkamme teknistä kehitystä", Kuitunen kertoo.

Viime syksynä uutisoitiin, että Heininevalle voitaisiin sijoittaa 300 000–400 000 aurinkopaneelia.

"Paneelien koko on kasvanut entisestään. Nyt aurinkopaneelien määrä 140 hehtaarin alalla voisi olla luokkaa 150 000–200 000."

Heininevan aurinkovoimalan teho olisi 80–100 megawattia.

EPV Energia Oy:n suurin omistaja on Vaasan Sähkö Oy, jonka osuus osakkeista on yli 40 prosenttia. Vaasan Sähkön lisäksi omistajina on parikymmentä muuta energiayhtiötä.

EPV Energia tuottaa ja hankkii noin viisi prosenttia kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä.

Lue lisää:

Kuvat: Miljoonan aurinkopaneelin voimala tulee tälle turvesuolle – Pallonevalle rakennetaan 560 jalkapallokentän laajuinen paneelilakeus

HAVAINNEKUVA/ EPV ENERGIA OY

Heinineva sijaitsee noin kahdeksan kilometriä itään Lapuan keskustasta. Havainnekuva kertoo, miltä aurinkopaneelien 140-hehtaarinen kenttä näyttäisi lounaasta.