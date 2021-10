Sähkölämmittäjää kuritetaan jopa 600 eurolla – näin säästät energiaa tehokkaimmin

Kuvat: MT:n arkisto

Sähkölasku koostuu pienistä puroista, mutta ylivoimaisesti suurin osa energiasta kuluu lämmitykseen ja käyttöveden lämmittämiseen.

Sähkön hinta on kovassa nousussa. Kun hetki sitten sai energiaa usealta sähkönmyyjältä hintaan 5 senttiä kilowattitunnilta, nyt edullisimmat määräaikaiset tarjoukset lähtevät 6,5 sentistä.

Ensi talvena sähkön hinnan on ennustettu nousevan 40 prosenttia.

Eniten rokotetaan sähköllä lämmittäviä omakotiasukkaita. Optimisti voi kääntää asian toisin päin: heillä on suurin mahdollisuus säästää.

Jos talo lämpenee sähköllä, sähköstä karkeasti puolet kuluu lämmitykseen. Kolmasosa menee veden lämmittämiseen ja loput 20 prosenttia sähkölaitteisiin, kuten kylmälaitteisiin, lieteen ja sähkökiukaaseen.

Prosenttiosuudet tietenkin vaihtelevat asunnon koon mukaan. Jos pienessä talossa asuu suuri perhe, lämpimän veden ja lämmityksen suhde voi olla jotain muutakin.

Säästöä lämmitykseen saa tehokkaimmin yksinkertaisesti säätämällä termostaattia pienemmälle.

"Yhden asteen alentaminen säästää lämmitysenergiaa viisi prosenttia", kertoo asiantuntija Teemu Kettunen Motivalta.

Lämmityslaskussa voi siis säästää neljänneksen, jos pitää lämpöä 20 asteessa 25 asteen sijasta.

Talven lämmityslaskua ehtii vielä pienentää asennuttamalla ilmalämpöpumpun. Parhaat niistä säästävät sähköä kaksi kolmasaa suoraan sähkölämmityksen verrattuna, mutta huonoimmat tuskin lainkaan.

Sähköllä lämpenevän omakotitalossa kulutus on vuodessa helposti 20 000 kilowattituntia. Käyttöveden lämmittämiseen menee yhtä ihmistä kohti noin 1 000 kilowattituntia vuodessa, joten nelihenkisen perheessä lämpimään veteen kuluu hyvinkin 4 000 kilowattituntia vuodessa.

Kettunen muistuttaa että vedessä on helppo säästää.

"Hyvä ajatus on pienentää veden virtaamaa asentamalla hanoihin vettä säästävät päät."

Suihkun suositusvirtaama on 12 litraa minuutissa, mutta monessa talossa virtaama on käytännössä jopa 18 litraa minuutissa. Jo virtaaman alentaminen suositustasolle säästää paljon vettä ja energiaa. Hanakohtaisilla suuttimilla päästään 8–10 litraan, jopa 6 litraan minuutissa.

Virtaamaa voi alentaa myös kerralla koko talossa paineenalennusventtiilillä. Se kustantaa muutaman satasen sekä putkimiehen palkkion.

Sähkösyöppöjä laitteita kannattaa käyttää harkiten, sillä esimerkiksi sähkökiuas vie paljon energiaa.

Kylmälaitteista uuden ja vanhan jääkaapin ero sähkölaskussa voi olla 20–30 euroa vuodessa. Toimivaa, uudehkoa laitetta ei silti kannata säästön vuoksi vaihtaa uuteen.

"Hyvä hetki on, kun laite alkaa olla käyttöikänsä loppupuolella. Laitteet tuppaavat hajoamaan, kun ollaan vaikka mökillä. Vahinko voi olla silloin suuri, joten vaihtoa ei pidä lykätä loputtomiin. Uutta laitetta ostaessa kannattaa tutkia energiamerkintää, josta näkee vuosikulutuksen", Kettunen opastaa.

Oman osansa sähkölaskuun tuovat myös ilmastointi tai koneellinen ilmanvaihto, mukavuutta antava lattialämmitys, pesukone ja kuivausrumpu sekä valaistus, jonka osuus on pienentynyt huomattavasti energiapihien ledien ansiosta.

"Valot kannattaa silti sammuttaa, kun lähtee vaikka kauppaan. Ylimääräinen kulutus on ylimääräistä. Automaatio helpottaa tässäkin, sillä ainakin uusiin taloihin voi asentaa järjestelmän, jolla koti kytketään lähtiessä poissaolotilaan. Silloin esimerkiksi valaistus sammuu, liedestä lähtee virta ja ilmanvaihto kytkeytyy pienemmälle", Kettunen neuvoo.

Sähkölasku koostuu karkeasti kolmesta samansuuruista osasta: sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja veroista. Sähköllä lämpenevässä omakotitalossa, jossa kulutus on noin 20 000 kWh, kokonaislasku on 3 000 euron luokkaa. Itse sähköenergian osuus on siis tuhannen euron luokkaa.

Talvelle ennustettu hinnannousu kohdistuu vain tähän kolmannekseen, eli ostosähköön. Tosin samalla maksaa euromääräisesti myös hieman alv-veroa, joka on sähkössä 24 prosenttia.

Jos oletetaan, että nyt tähän on ostanut sähköä hintaan 5 snt/kWh, kolmen sentin hinnannousu sähkönhintaan tuo noin 600 euron lisälaskun vuodessa 20 000 kWh kuluttavassa taloudessa.

Sähkön voit helposti ja ilmaiseksi kilpailuttaa esimerkiksi sahkonhinta.fi-sivustolla.

Monen sähköyhtiön nettisivuilla pääset myös seuraamaan omaa kulutustasi ja mahdollisia kulutuspiikkejä, joiden alentaminen voi pienentää sähkölaskua.

Osa sähkön siirtoyhtiöistä on ottanut käyttöön tehotariffin, joka määrittyy tietyn jakson korkeimman sähkön kulutushuipun mukaan. Siksi sähkön kulutuspiikkien alentamisesta voi saada taloudellista hyötyä enemmän kuin vain vastaavasta sähköenergian säästöstä saisi. Tehotariffien käytön ennustetaan yleistyvän sähkön siirtohinnoittelussa.

