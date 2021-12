Joulun kulutusjuhla on palaamassa – kysely: Suomalaiset käyttävät tänä vuonna jouluostoksiin 50 euroa viime vuotta enemmän

Juho Leskinen

Tänä jouluna vastaajien keskimääräinen joulubudjetti on yli 500 euroa.

Finanssiryhmä Lähitapiolan kyselystä selviää, että jouluinen kulutusjuhla on palaamassa taas suomalaiskoteihin. Koronapandemian laannuttama into kuluttaa on väistymässä ja yhä useampi suomalainen uskaltaa satsata jouluun aiempaa enemmän.

Lähitapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn mukaan useampi kuin joka kymmenes suomalainen arvioi käyttävänsä rahaa tänä jouluna vähintään hieman enemmän kuin viime vuonna. Vuosi sitten vastaavassa kyselyssä joulubudjettiensa kasvattajia oli vain kolme prosenttia vastaajista.

On kuitenkin syytä pitää mielessä, että valtaosa kyselyn vastaajista sanoo joulukulutuksensa pysyvän ennallaan. Yli tuhannesta kyselyyn vastanneesta 62 prosenttia uskoi käyttävänsä rahaa jouluun saman verran kuin viime vuonna. Hieman vähemmän jouluun aikoi käyttää 14 prosenttia vastaajista, kun seitsemän prosenttia uskoi joulubudjettinsa pienenevän selvästi.

"Tänä jouluna on enemmän budjetin pienentäjiä kuin suurentajia, mutta silti keskimääräinen joulubudjetti nousee. Se kertoo joulun polarisoitumisesta kulutusjuhlana. Korona-aikana useille on jäänyt hyvin säästöjä, mutta vastapainoksi noin joka kymmenes kotitalous on joutunut purkamaan säästöjään tai velkaantumaan, mikä varmasti osin selittää tuloksia. Osalla kotitalouksista joulubudjeteissa on myös normaalia vuosittaista vaihtelua, riippuen esimerkiksi sattuuko isoja jouluun ajoitettuja hankintoja tai matkoja", Lähitapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo tiedotteessa.

"Joulubudjetit kumpuavat luonnollisesti joulumielestä ja kulutustarpeesta, mutta ennen kaikkea kulutusmahdollisuuksista. Naisten ja miesten välillä joulumielessä ei tunnu olevan eroja, mutta iän myötä joulubudjetit selvästi nousevat. Tämä kuvannee sitä, että iän myötä satsataan itsensä lisäksi enemmän myös lähipiirin lahjoihin tai joulunviettoon", Nummiaro analysoi.

Lähitapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn toteutti Kantar TNS. Kysely on toteutettu 24.11.–2.12.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 014 suomalaista, jotka olivat iältään 15–74-vuotiaita. Kyselyn virhemarginaali on prosenttiyksikköä suuntaansa.

