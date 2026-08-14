Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Hemmilä ministerin tapaamisen jälkeen: ”Emme saaneet niitä vastauksia, joita tahdoimme kuulla”
Tilaajalle | Suomen Kasvinviljelijät haastaa rehun tuonnin: ”Pystyisimme korvaamaan sen kotimaisella valkuaisella”