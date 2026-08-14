Seiväshyppääjätähti Wilma Heltelän reaktio oli paljonpuhuva Birminghamin Alexander-stadionilla torstai-illan hämärässä, kun puhe kääntyi voitetun EM-hopeamitalin jälkeen hänen valmentajiinsa.

Heltelän silmille nousivat kyyneleet, ja hän piti pitkän tuumaustauon ennen vastauksensa aloittamista. Seivästähti kiitteli valmentajiensa Tero Pitkämäen ja Tommi Holttisen merkitystä arvokisojen mitalipaluunsa taustalla.

Heltelän tuloksella 475 irronnut EM-hopea jos mikä oli voitettu mitali. Se tuli kahden erittäin haastavan, loukkaantumisten ja henkisten haasteiden täyttämän kisavuoden jälkeen ja maistui sitäkin paremmalle.

”Olen ylpeä omapäisyydestäni ja sinnikkyydestäni siinä, miten olen halunnut edistää omaa uraani ja millaisia valintoja olen tehnyt. Tuntuu aika hyvältä, että se tuottaa tällaista tulosta”, Heltelä sanoi.

Heltelä, 28, sai mainitsemistaan valinnoista viime vuonna paljon arvostelua niskoilleen muun muassa mediassa. Hänen pitkä ja menestyksekäs valmennussuhteensa Jarno Koivusen kanssa päättyi alkuvuodesta 2025, ja tilalle fysiikkapuolen valmentajaksi tuli yllättäen entinen keihässuuruus Pitkämäki.

”Ei minun tarvitse valehdella siitä, että Tero on tosi iso syy, miksi urheilen edelleen. Onneksi sain jallitettua hänet vielä valmennushommiin sieltä metsätöistä.” Wilma Heltelä

Heltelä oli tuloksellisesti uransa kenties synkimmässä pisteessä vain 11 kuukautta sitten, kun hän jäi lyhyen ja vaillinaisen harjoituskauden jälkeen Tokion MM-karsinnassa kokonaan ilman tulosta.

Palaset alkoivat loksahdella kohdilleen, kun Heltelän hyvä ystävä Holttinen tuli Tokion koettelemuksen jälkeen tekniikkavalmentajaksi.

Heltelä korosti jo viime talven hallikaudella, miten mukavaa urheileminen jälleen on. Sitä seikkaa hän on toistanut myös pitkin kesää.

Birminghamin EM-finaalissa vain Sveitsin Angelica Moserille (480) taipunut Heltelä muisteli puolitoista vuotta sitten Pitkämäen kanssa käymiään kriittissävytteisiä keskusteluja.

”Ei minun tarvitse valehdella siitä, että Tero on tosi iso syy, miksi urheilen edelleen. Onneksi sain jallitettua hänet vielä valmennushommiin sieltä metsätöistä”, Heltelä nauroi.

”Tero ymmärtää, mistä puhun. Tommi on ollut tosi tärkeä viikoittaisessa tekemisessä.”

”Kyllä urheilija kaipaa välillä sitä, että ympärillä oleva porukka uskoo enemmän kuin itse uskoo.” Wilma Heltelä

Heltelä antoi ymmärtää, etteivät viime vuoden kritiikki ja epäilykset lannistaneet häntä. Hän kertoi keskittyvänsä itselleen oleellisiin asioihin.

Seivästähti kiitteli valmentajiaan ja muuta lähipiiriään hankalien aikojen keskellä saadusta tuesta.

”Joskus Tokion MM-kisojen jälkeen luin Teron kommentin jostain haastattelusta, jossa hän sanoi, että ei se (Heltelä) tarvitse kuin yhden kauden, niin se on takaisin mitalitasolla. Olin että hui, onko hän tuota mieltä?”

”Kyllä urheilija kaipaa välillä sitä, että ympärillä oleva porukka uskoo enemmän kuin itse uskoo.”

Heltelä kertoi miettineensä torstain finaalipäivänä paljon sitä hetkeä, jossa hän oli puolitoista vuotta sitten.

”Silloin olisi ollut kevyempi olo, jos joku kristallipallo olisi sanonut, että tämä päivä tulee ja urheileminen voi tuntua tältä.”

Heltelä voitti Euroopan mestaruuden neljä vuotta sitten Münchenissä Suomen ennätystuloksella 485 ja otti seuraavan vuoden talvikaudella EM-hallimestaruuden.

Kesä 2023 toi menestyksen globaaleissa arvokisoissa, kun hän oli Budapestin MM-kisoissa pronssilla.

Heltelä kertoi, että hänen uransa jatkuminen Los Angelesin 2028 kesäolympialaisiin on itsestäänselvyys. Salolaisurheilija ei tässä vaiheessa viitsinyt maalailla uransa jatkosuunnitelmia kovinkaan pitkälle, mutta vuoden 2030 kohdalla häntä kiinnostavat mahdolliset EM-kotikisat Helsingissä.