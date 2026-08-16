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Juuri nyt | "Tänä kesänä myyntihitiksi nousi uusi kone" ‒ Konekauppaan syntyi uudenlaista kysyntää tukiehtojen muututtua
Tilaajalle | Kuivuus ei ollutkaan totta: Anturit mullistivat Johannes Tiusasen käsityksen pelloistaan