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Puoluesihteeri Harri Vuorenpää hankki saunamökin rauhoittumispaikaksi.

Ärsyttääkö Elokapina, perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää?

Harri Vuorenpään oli liityttävä perussuomalaisiin, koska kotona televisiolle huutaminen ei auttanut. Maaseutu ei hänen mukaansa nouse julkisilla tulonsiirroilla.
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Uutiset|Politiikka
16.8.202605:00
Taneli Laine
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