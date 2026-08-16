Ärsyttääkö Elokapina, perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää?

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Uutiset
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Politiikka
16.8.2026
05:00
Taneli Laine
Artikkelin aiheet
Harri Vuorenpää
perussuomalainen
maaseutu
metsästys
Elokapina
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