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Juuri nyt | Budjettiriihessä varattava rahat ASF-menetysten korvaamiseen, vaativat tuottajajärjestöt
MT Hevoset | MT testasi mustikkakartat – lupaavalla apajalla vastassa oli vain suopursua