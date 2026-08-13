Tutkijat kaipaavat havaintoja vakavaa verenvuotokuumetta levittävistä tulokkaista, jotka etsiytyvät erityisesti hevosiinSuomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista Turun yliopiston punkkipankkiin tutkittaviksi.
Suomalaiset ovat lähettäneet kevään ja kesän aikana jo 20 000 puutiaista Turun yliopiston punkkipankkiin tutkittaviksi.
Vaikuttaa, että puutiaislajeista taigapunkkien kannat ovat vahvistuneet monilla alueilla. Laji levittää borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta muiden puutiaislajien tavoin.
Näytteitä kaivataan myös harvinaisemmista lajeista, joita saattaa tavata loppukesästä.
”Hyalomma-suvun puutiaisia löytyy usein etenkin hevosilta, joten toivomme etenkin niiden kanssa työskentelevien olevan erityisen tarkkoja.”
Erityisesti tutkijoita kiinnostavat nopeasti leviävät Hyalomma-suvun puutiaiset, jotka levittävät vakavaa Krimin-Kongon verenvuotokuumevirusta.
Nuoria yksilöitä saapuu Suomeen muuttolintujen mukana Pohjois-Afrikasta ja Välimeren maista, mutta toistaiseksi kylmät talvet jarruttavat niiden lisääntymistä ja vakiintumista pohjolan perukoille.
Karikkeessa talvehtineet tulokkaat pystyvät kehittymään uudestaan veriateriaa etsiviksi aikuisiksi vain lämpiminä kesinä.
”Kesällä 2024 havaittiin Helsingistä ensimmäistä kertaa aikuisia yksilöitä. Nämä voivat mahdollisesti levittää virusta paikallisiin isäntäeläimiin tai jopa ihmisiin”, Punkkipankki-hankkeen vastuullinen johtaja, lääketieteellisen entomologian dosentti Jani Sormunen kertoo tiedotteessa.
”Hyalomma-suvun puutiaisia löytyy usein etenkin hevosilta, joten toivomme etenkin niiden kanssa työskentelevien olevan erityisen tarkkoja.”
Hyalomma-puutiaiset ovat suurikokoisia ja nopeita. Parhaiten ne tunnistaa raidallisista jaloista.
Punkkikeräys jatkuu vuoden loppuun asti. Ohjeet punkkien lähettämiseen löytyvät täältä.
Havaintoja puutiaisista voi lähettää Punkkiliveen, jonne on tänä vuonna ilmoitettu jo yli 210 000 havaintoa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat