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Juuri nyt | Lappeenrantalainen Alisa Vainio voitti EM-kultaa maratonilla näytöstyyliin
Tilaajalle | Kuivuus ei ollutkaan totta: Anturit mullistivat Johannes Tiusasen käsityksen pelloistaan