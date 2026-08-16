Yle: Suomalainen turveyhtiö keskellä suojelukiistaa Ruotsissa – aktivistit täyttävät ojia ja levittävät auringonkukan siemeniäRuotsalaisesta turvesuosta noussutta kiistaa käydään raivokkaasti sosiaalisessa mediassa, mutta oikeusjuttujakin on tulossa.
Suojelukiista ruotsalaisesta Grimsåsin turvesuosta kiihtyy, Yle uutisoi. Suomen valtion enemmistöomistama Neova (ent. Vapo) haluaa nostaa suolta energiaturvetta.
Ruotsalainen luonnonsuojelujärjestö Återställ våtmarker (suom. Palautetaan kosteikot) on ottanut auringonkukan siemenet aseekseen, kertoo Yle viitaten ruotsalaislehti Dagens Nyheter tietoihin.
Neovalla on aina vuoteen 2038 lupa nostaa Grimsåsilta energiaturvetta 50 000 tonnia vuodessa. Ongelma on, ettei energiaturpeeksi sopiva aines ole suon pinnassa. Pinnalta on poistettava suuri määrä ainesta, joka taas sopii käytettäväksi kasvuturpeena.
Ennen turpeennostoa suota on kuivatettava, ja sitä varten yhtiö kaivaa suolle ojia.
Ylen mukaan sadat Återställ våtmarkerin aktivistit ovat kulkeneet suolla ja täyttäneet työkoneiden tekemiä ojia. Lisäksi he levittävät suolle kasvien, erityisesti auringonkukan siemeniä.
Kun auringonkukat alkavat kasvaa suolla, turve muuttuu teollisuuden kannalta käyttökelvottomaksi.
Neova aikoo syyttää aktivisteja vahingonteosta. Järjestö puolestaan katsoo, että sillä on laki puolellaan.
Återställ våtmarkerin mukaan Neova käyttää väärin lupaansa nostaa energiaturvetta, sillä se haluaa itse asiassa hyödyntää etenkin kasvuturvetta. Maaliskuussa lääninhallitus ei hyväksynyt Neovan hakemusta muuttaa ympäristölupaa kattamaan myös kasvuturve. Lääninhallituksen mukaan toiminta vaatii kokonaan uuden ympäristöluvan.
Återställ våtmarker muistuttaa myös turpeennoston suurista ilmastopäästöistä. Yhtiö väistää kritiikin sanomalla, että asia kuuluu poliitikoille.
Sosiaalisessa mediassa kiista kiehuu rajusti. Lehden haastattelema poliisi kertoo, että osapuolia uhkaillaan murhilla, yliajoilla ja elävältä hautaamisilla. Poliisi harkitsee, alkaako se tutkia laittomia uhkauksia.
Yle: Suomalainen turveyhtiö keskellä suojelusotaa Ruotsissa – uusi ase: auringonkukan siemenetArtikkelin aiheet
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