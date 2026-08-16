Suomen Alisa Vainio juoksi maratonin Euroopan mestariksi historian ensimmäisenä suomalaisnaisena.

Vainio voitti ylivoimaisesti Birminghamin haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan.

”Uskoin voittoon vasta siinä vaiheessa, kun olin ylittänyt maaliviivan. En vielä tiennyt, että tuleeko sieltä joku hirveällä rottakirillä ohi”, Vainio sanoi Ylen haastattelussa.

Vainio selätti mäkisen reitin erinomaisesti ja kertoi suhtautuneensa erilaisiin olosuhteisiin leikkimielisesti.

Vainion voittomarginaali oli EM-maratonien historian suurin. Hänen aikansa 2.22.26 on myös EM-kisaennätys, ja muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Hopealle tullut Unkarin Lili Anna Vindics-Toth jäi Vainiosta lähes viisi minuuttia. Pronssia vei Britannian Abbie Donnelly.

”Juoksin ehdottomasti tänään perheelleni ja valmentajalleni. Merkkasi todella paljon, että he olivat katsomassa”, Vainio sanoi ja kiitteli läheisiään tuesta.

SE-nainen lähti maratonille ennakkosuosikkina. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisaonnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna viidenneksi MM-maratonilla.

”Olen vähän keskinkertaista parempi maratoonari”, Vainio sanoi pilke silmäkulmassa.

Vainion kotikaupunki on Lappeenranta ja seura Lappeenrannan Urheilu-Miehet.

Juttua päivitetty klo 13.04 kauttaaltaan Alisa Vainion kommenteilla.