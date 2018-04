Laaja tutkimus selvittää kauran sopivuutta kaikille vatsoille

Suomessa viljellään gluteenittomiksi tuotteiksi jalostettavaa puhdaskauraa noin 5 500 hehtaarilla. Viljelijälle erikoiskauran viljely kannattaa.

Osa keliaakikoista kokee kuitenkin saavansa oireita kaurastakin. Mistä voisi olla kysymys?

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Tampereen ja Helsingin yliopistojen ja gluteenittomia tuotteita valmistavien yritysten tutkimus paneutuu nyt kauran ominaisuuksiin dna-tasolla.

Tavoitteena on selvittää, sopivatko toiset kauralajikkeet keliaakikoille paremmin kuin toiset. Samalla tutkitaan, onko gluteenianalytiikassa vielä aukkoja.

"Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että kaura sopii hyvin keliaakikoille, niin lapsille, aikuisille kuin ihokeliaakikoille. Suomessa tutkimus ja hoito ovat korkeatasoista", korostaa sisätautiopin professori Katri Kaukinen Tampereen yliopistosta.

Yli 80 prosenttia suomalaisista keliaakikoista syökin kauraa ja pysyy terveenä.

"Kun on tutkittu pitkään ruokavaliota noudattaneita, on todettu että noin 20 prosenttia saa vatsavaivoja, vaikka keliaakikolle tyypilliset suolinukan vauriot ovat korjaantuneet. Vaivat vaikuttavat elämänlaatuun, ja siksi kauran osuus on nyt selvitettävä", Kaukinen sanoo.

Etelä-Euroopassa ollaan täysin eri linjoilla. Kauraa ei hyväksytä gluteenittomaan ruokavalioon ja Espanjassa, Sevillan yliopistossa tehty tutkimus esittää, että ainakin osa kauralajikkeista olisi keliaakikoille haitallisia.

"Keliakiatuotteisiin käytettävä puhdaskaura testataan Euroopassa immunologisella R5-Elisatestillä. Näyttää siltä, että testi moninkertaistaa ohrakontaminaation määrän, sillä suomalaisen kauran osalta nämä testit eivät voi pitää paikkaansa", sanoo analytiikkaa kehittävä viljateknologi Tuula Sontag-Strohm Helsingin yliopistosta.

Sontag-Strohm arvelee, että Etelä-Euroopan jyrkkä suhtautuminen kauraan johtuu myös maiden omasta riisin ja maissin tuotannosta. Pohjoista kauraa ei haluta kilpailemaan markkinoille.

"Tavallisella Elovena-hiutaleella tehdyissä kliinisissä kokeissa keliaakikot eivät saaneet oireita. Puhdaskaurassa ei siis voi olla enemmän haitta-aineita, mutta meidän on se nyt todistettava."

Kauran hyviä ominaisuuksia ei kaikkialla tunneta.

"Maailmalla tutkitaan eniten vehnän ominaisuuksia ja minulle sanotaan yhä, että kaura on hevosten ruokaa", Kaukinen naurahtaa.

Lajikkeiden tutkimuksessa keskitytään kauran varastoproteiiniin, aveniiniin.

”Kaikilla viljoilla on varastoproteiineja. Kaura ei kuitenkaan ole läheistä sukua muille viljoille, joiden gluteeni ei sovi keliaakikolle,” kertoo erikoistutkija ja tutkimuksen koordinaattori, geneetikko Sirja Viitala Lukesta.

Luken geneetikot selvittävät kaikki geenit, jotka toimivat silloin, kun kauran aveniini muodostuu. Näin saadaan selville, onko eri lajikkeiden aveniineissa eroja, ja muistuttaako jokin niistä muiden viljojen gluteenia.

Yhteistyössä yliopistojen kanssa tutkitaan, aiheuttaisivatko jotkut aveniinit ruuansulatuskanavassa tulehdusreaktion, joka on keliakialle tyypillinen.

"Haluamme tietää, löytyykö joistain kauralajikkeista proteiinirakenteita, jotka keliaakikon immuunijärjestelmä tunnistaa", Viitala selittää.

Samalla tutkijat saavat uutta tietoa kauran monimutkaisesta perimästä, jota tutkitaan intensiivisesti myös Ruotsissa.

”Perimän tuntemus lisää ymmärrystä kauran ominaisuuksista ja antaa työvälineitä entistä tarkempaan lajikejalostukseen. Kaura on pohjoismaiselle maataloudelle tärkeä vilja,” Viitala toteaa.

Tutkimus päättyy vuonna 2020. Silloin herkimmätkin keliaakikot voivat saada selityksen vaivoilleen. Myös Suomen kauravienti voi löytää uusia markkinoita.

"Kauran terveysvaikutukset ovat jo edistäneet vientiä. Hyvä lisä siihen on tieto, että kaura on kaikille turvallista", Sontag-Strohm arvelee.

"Varmuus kauran turvallisuudesta kaikille keliaakikoille on iso asia. Turvallinen ruoka on se ainoa hoito", muistuttaa Katri Kaukinen.