Brittitutkijat tekivät erikoisen löydön – taloja ja siltoja voi vahvistaa porkkanan ja sokerijuurikkaan avulla

Brittiläiset tutkijat ovat havainneet tutkimuksissaan, että porkkanan ja sokerijuurikkaan avulla voidaan tehdä nykyistä vahvempia rakennuksia ja siltoja.

Lancasterin yliopiston tutkijat selvittivät yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa, miten betoniseoksia on mahdollista vahvistaa ja toisaalta tehdä niistä aiempaa ympäristöystävällisempiä. Tutkijat lisäsivät betoniin porkkanasta ja sokerijuurikkaasta saatavia kuituja.

Alustavien tulosten perusteella porkkanan ja sokerijuurikkaan kuidut parantavat huomattavasti betonin mekaanisia ominaisuuksia.

Ehkä kiinnostavinta tutkijoiden havainnoissa on kuitenkin se, että sokerijuurikas ja porkkana vahvistivat betonia paremmin kuin mikään kaupallinen sementin lisäaine. Hyvä uutinen on myös se, että näiden kasvien hyödyntäminen betonissa on paljon kaupallisia lisäaineita halvempaa.

Kun betonin ominaisuudet paranevat, sitä tarvitaan rakentamisessa vähemmän kuin heikkolaatuisempaa betonia. Löytö on tärkeä erityisesti ympäristön kannalta, sillä betonin valmistus tuottaa runsaasti päästöjä.

Tutkijat käyttivät kokeissaan elintarviketeollisuuden jätteeksi päätyneitä vihanneksia.

Lancasterin yliopisto on kertonut hankkeesta verkkosivuillaan.