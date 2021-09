Yllättävä muutos Saksassa: Kivihiili nousi sähkön päätuotantokeinoksi, tuulivoima romahti

Saksa on pyrkinyt nopeuttamaan kivihiilestä luopumista.

Kari Salonen

Niin sanottujen perinteisten energialähteiden käyttö sähköntuotannossa kasvoi viidenneksen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Kivihiili on noussut tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Saksan merkittävimmäksi energianlähteeksi. Samalla tuulivoima on romahtanut alhaisimmalle tasolleen sitten vuoden 2018.

Asia selviää Saksan tilastokeskuksen maanantaina julkaisemasta tilastosta. Tilastosta on kertonut ainakin yleisradioyhtiö Deutsche Welle englanninkielisillä verkkosivuillaan.

Muutos on kiinnostava, koska Saksa on pyrkinyt nopeuttamaan kivihiilestä luopumista. Nyt näyttäisi siltä, ettei siirtymä pois kivihiilestä olekaan niin helppo kuin on aiemmin kuviteltu.

Tilastosta selviää myös, että niin sanottujen perinteisten energialähteiden käyttö sähköntuotannossa kasvoi viidenneksen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Perinteisiin energialähteisiin lasketaan kivihiili, maakaasu ja ydinvoima. Yhdessä nämä kolme kattoivat yli puolet Saksan energiantuotannosta tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Kivihiilen osuus oli yli 27 prosenttia.

Kiinnostavaa on myös se, että samaan aikaan tuulivoiman osuus romahti viime vuoden 29 prosentista 22 prosenttiin. Vielä viime vuonna tuulivoima oli merkittävin energialähde, mutta nyt se on tipahtanut alimmalle tasolleen sitten vuoden 2018.

Tilastoviranomaiset arvioivat, että tuulivoiman osuuden romahdusta selittää ainakin osittain sää. Toisin sanoen tuuleton sää tammikuusta maaliskuuhun vähensi rajusti tuulivoimaloiden tuottaman sähkön määrää.

Saksa tavoittelee kivihiilestä luopumista vuoteen 2038 mennessä.

Deutsche Welle: Germany: Coal tops wind as primary electricity source

Lue lisää:

Kivihiili korvataan jättimäisillä lämpöpumpuilla – myös bioenergian tarve kasvaa vielä

Valtio tukee 23 miljoonalla eurolla Espoon, Kirkkonummen ja Vaasan pyristelyä irti kivihiilestä

Metsähakkeen tarve kasvaa, kun turve ja kivihiili poistuvat käytöstä – alan etujärjestöt huolissaan energiapuun riittävyydestä