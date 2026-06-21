Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään neuvotteluja Sveitsissä Lähi-idän sodan päättämiseksi

Yhdysvallat ja Iran käyvät tänään neuvotteluja Sveitsissä Lähi-idän sodan päättämiseksiKeskustelut oli tarkoitus aloittaa jo perjantaina, mutta niitä lykättiin. Mediatietojen mukaan lykkäyksen syynä olisi ollut tilanne Libanonissa.
Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance on saapunut Sveitsiin.
Yhdysvaltojen on määrä aloittaa tänään Sveitsin Bürgenstockissa tekniset neuvottelut Iranin kanssa rauhansopimuksen saamiseksi Lähi-itään.
Iranin edustajat sekä Yhdysvaltoja edustavat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat jo Sveitsissä. Pääosapuolten lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar.
Yhdysvaltalaismedia CNN:n diplomaattilähteen mukaan neuvottelut alkavat hätäkokouksella Libanonin tilanteesta.
Lähtönsä alla Vance sanoi, että neuvotteluissa on määrä keskustella Iranin ydinohjelmasta sekä aselevosta Libanonissa. Vance kertoi voivansa olla neuvotteluissa mukana vain päivän tai kahden ajan.
Yhdysvaltojen ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar.
Sveitsin ulkoministeriön mukaan neuvottelut ovat osa Yhdysvaltojen ja Iranin aiemmin tällä viikolla allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen täytäntöönpanoprosessia.
Sveitsin ulkoministeriö kertoi lauantai-iltana, että Iranin edustajat ovat saapuneet maahan. Asian vahvisti osaltaan myös iranilainen uutistoimisto Irna.
Maiden oli tarkoitus aloittaa keskustelut jo perjantaina, mutta neuvotteluja lykättiin. Syytä lykkäämiselle ei kerrottu julkisuuteen, mutta mediatietojen mukaan kyse olisi ollut Libanonin tilanteesta.
Muun muassa uutiskanava CNN:n diplomaattilähteen mukaan Iran olisi pyytänyt Yhdysvalloilta takeita Libanonin väkivaltaisuuksien lopettamisesta ennen kuin neuvottelut jatkuisivat.
Yhdysvaltojen ja Iranin allekirjoittaman sopimuksen on tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa, mutta Yhdysvaltain kumppanimaa Israel on jatkanut siellä iskujaan.
Libanon tuli vedetyksi mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin aloittamaan sotaan, kun libanonilainen äärijärjestö Hizbollah aloitti maaliskuun alussa iskut Israeliin tukeakseen Irania. Israel vastasi mittavin ilmaiskuin ja aloitti maahyökkäyksen Libanonin eteläosassa.
Libanonin terveysministeriö kertoi lauantai-iltana, että Israelin tuoreet iskut olivat surmanneet seitsemän ihmistä Libanonissa.
Ministeriön mukaan Libanonin itäosassa sai surmansa viisi ihmistä, mukaan lukien nainen ja lapsi. Lisäksi kaksi palestiinalaista kuoli maan eteläosassa Tyroksen alueella.
Qatarilaismedia al-Jazeera kertoi aiemmin lauantaina, että Israelin iskut olivat surmanneet päivän aikana yli 30 ihmistä.
Israel ja Hizbollah sopivat aselevosta perjantaina. Aselepo ei näytä pitäneen käytännössä lainkaan, vaan osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta.
Tästä huolimatta Yhdysvaltain varapresidentti Vance sanoi lauantaina, että tilanne Libanonissa on paranemassa.
”Suurin ongelma on, että joku ampuu ja sitten joku vastaa -- ampuminen on vain lopetettava riittävän pitkäksi aikaa, jotta aselepo pysyy voimassa”, Vance lisäsi.
Libanonin tilanteen johdosta Iran ilmoitti lauantai-iltana, että Hormuzinsalmi suljetaan uudelleen. Jokseenkin epäselväksi jäi, oliko salmi tosiasiallisesti suljettu vai oliko kyseessä pelkkä uhkaus.
Iranin keskussotilasjohto kertoi salmen sulkemisen syyksi Israelin iskut eteläiseen Libanoniin. Iranin mukaan iskut rikkovat Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta.
Iranin ilmoituksen jälkeen Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin tiedottaja Tim Hawkins sanoi muun muassa Axios-uutissivustolle, että liikenne salmella jatkuu edelleen.
Aiemmin Centcom sanoi Yhdysvaltain joukkojen olevan Hormuzinsalmella valppaina varmistaakseen, että kaikkia Iranin kanssa tehdyn sopimuksen kohtia noudatetaan.
Libanonin väkivaltaisuuksien lopettamisen lisäksi alustavassa rauhansopimuksessa linjattiin muun muassa Hormuzinsalmen avaamisesta. Iran sitoutui takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmessa heti, kun sopimus on allekirjoitettu.
Yhdysvallat puolestaan sitoutui poistamaan vaiheittain kaikki pakotteet Iranilta sekä lopettamaan Iranin laivasaarron 30 päivän kuluessa alustavan sopimuksen allekirjoittamisesta. Yhdysvaltojen on lisäksi määrä siirtää joukkonsa pois Iranin läheisyydestä saman ajanjakson aikana.
Maat ovat sopineet, että lopullinen rauhansopimus tulisi solmia 60 päivän sisällä alustavasta sovusta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi lauantaina sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvallat saattaa määrätä tulleja Hormuzinsalmella, jos neuvottelijat eivät pääse sopimukseen sodan lopettamisesta.Artikkelin aiheet
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