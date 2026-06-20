Iran: Hormuzinsalmi jälleen kiinniIran ilmoittaa Hormuzinsalmen sulkemisesta uudestaan.
Iran ilmoittaa Hormuzinsalmen sulkemisesta uudestaan.
Iranin keskussotilasjohto sanoi tänään valtiontelevision välittämässä lausunnossa sulun syyksi Israelin iskut eteläiseen Libanoniin. Iranin mukaan ne rikkovat Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta.
Lausunnossa sanottiin myös, että jos hyökkäykset jatkuvat, Iran ryhtyy lisätoimiin pakottaakseen vastapuolen noudattamaan velvoitteitaan.Artikkelin aiheet
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