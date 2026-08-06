Ylen mittaus: Perussuomalaisten kannatus nousi eniten, vasemmistoliitolla suurin pudotus Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena, kokoomus tulee toisena.

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Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä eduskunnan täysistunnossa heinäkuussa. Kuva: RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Uutiset | Politiikka STT

Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6 prosenttiin. Kasvua edelliseen mittaukseen on 1,1 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaisten kannatus on ollut samalla tasolla viimeksi lähes kaksi vuotta sitten. Puolue pääsi vastaaviin lukemiin Ylen kyselyssä edellisen kerran lokakuussa 2024.

Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8 prosentin kannatuksella.

Pääministeripuolue kokoomusta puolestaan äänestäisi 17,0 prosenttia vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. SDP:llä kannatuksessa on pientä kasvua, kokoomuksella pientä laskua.

Keskusta on neljäntenä 12,7 prosentin suosiolla. Myös keskustan kannatus notkahti edellisestä kyselystä.

Viidettä sijaa pitävällä vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 1,1 prosenttiyksikköä 10,3 prosenttiin. Vihreiden kannatus kasvoi hienoisesti yhdeksään prosenttiin.

RKP:n ja kristillisdemokraattien kannatus pysyi samalla tasolla edellisestä kyselystä. RKP:tä äänestäisi 3,7 prosenttia vastaajista, kristillisdemokraatteja 3,5 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2 100:aa täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä–elokuussa. Vastaajilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Virhemarginaali on suurimmillaan 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.