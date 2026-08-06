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Eero Pelto-Arvo aloitti metsätyöt 14-vuotiaana ‒ silloin puut kaadettiin pokasahalla ja juonnettiin hevosvoimin metsästä pois
Voisiko tiekunnilla olla nykyistä huomattavasti laajempi tehtäväkenttä? − ”Itse perustaisin mieluummin osuuskunnan”
Suomen tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi huomauttaa, että tiekunnassa on pakko olla jäsenenä.
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Uutiset
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Yhteiskunta
6.8.2026
21:00
Jukka Koivula
Artikkelin aiheet
tiekunta
maaseutu
energiaomavaraisuus
osuuskunta
yksityistie
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