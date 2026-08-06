Yle: Virolahdelta löytynyt useita kuolleita villisikojaKuolleiden villisikojen etsintä aloitettiin tänään.
Virolahdelta on löydetty maastosta lisää kuolleita villisikoja, Yle uutisoi.
Ruokaviraston eläinlääkintähuollon yksikönjohtaja Matti Nyberg kertoi Ylelle, että tänään löydettyjen kuolleiden sikojen olevan nuoria yksilöitä.
Nyberg arvioi, että maastosta löydetyt porsaat voivat olla samaa pahnuetta aiemmin kuolleena löydettyjen porsaiden kanssa, koska ne löydettiin hyvin läheltä aiemmin löytyneitä ruhoja.
Kuolleita sikoja etsitään nyt maastosta, jotta saataisiin selvillä kuinka laajalle afrikkalainen sikarutto on levinnyt.
Kuolleet villisiat viedään metsästä Ruokaviraston perustamaan taudintorjuntakeskukseen Vaalimaan rajatarkastusasemalle. Asemalla villisioista otetaan näytepaloja, jotka toimitetaan analysoitavaksi Helsinkiin.
Ruokavirasto pyrkii selvittämään näytteistä ensisijaisesti, onko sian kuolinsyy afrikkalainen sikarutto, ja milloin eläin on kuollut maastoon.
Nyberg ei vahvista Ylelle, kuinka monta kuollutta villisikaa maastosta on löydetty päivän etsinnöissä.
”Uskon, että tilanne elää vielä tänään iltana, koska maastoetsinnät ovat kesken. Useampi kuollut villisika on kuitenkin tänään löydetty”, Nyberg sanoo.Artikkelin aiheet
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