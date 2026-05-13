Elisan ja MTV:n kiista jatkuu – ministeri haluaa osapuolet sopuun ennen jääkiekon MM-kisoja MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa, mutta Elisa tarjoaa kiertotietä MTV:n ohjelmien katseluun.

MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-tv:n ja Elisa Viihteen kautta. TEEMU SALONEN / LEHTIKUVA.

Teleoperaattori Elisa tarjoaa yhtiön kaapeli-tv-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTV:n ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde Mini -palvelun maksutta kuukaudeksi.

Palvelussa MTV:n ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä. Palvelua voi käyttää esimerkiksi älytelevisiolla, Elisa kertoo.

MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-tv:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa.

Tämän viikon perjantaina alkavat jääkiekon miesten MM-kisat, jotka MTV välittää. Kiertotien kautta kisojen seuraaminen on siis mahdollista.

Liikenne ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kommentoi MTV:n ja Elisan kiistaa viestipalvelu X:ssä.

”Yritysten välinen kaupallinen riita ei saa estää suomalaisia katsomasta jääkiekon MM-kisoja! Nyt kiireesti sopu aikaiseksi”, Ranne sanoi.

Suomen lainsäädännön mukaan miesten jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, minkä vuoksi Suomen pelien tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta.

MTV:n sanoi STT:lle eilen, että yhtiö täyttää velvoitteet jo antennijakelullaan, joka mahdollistaa sisältöjen vastaanottamisen käytännössä maksuttomasti koko Suomessa.

Elisan mukaan MTV ei tällä hetkellä huolehdi velvoitteen tosiasiallisesta toteutumisesta.

Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoo STT:lle, että hyvin pienellä Elisan asiakasjoukolla on lakannut näkymästä myös maksullinen MTV Katsomo+ -suoratoistotilaus MTV:n ilmaiskanavien lisäksi. Asiasta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Kyseisiä asiakkaita on tiedotettu Aallon mukaan erikseen ja kaikki muut MTV:n maksulliset palvelut näkyvät Elisalla ennallaan.

Elisa kertoi tiistaina, että se olisi ollut valmis välittämään MTV:n maksuttomat kanavat jatkossakin ilman kustannuksia MTV:lle ja ilman lisäkustannuksia asiakkaille.

MTV puolestaan sanoi, että aiemmat sopimukset oli tehty erilaisessa markkinatilanteessa, ja että yhtiö haluaa investoida kotimaiseen sisältöön. Tämän vuoksi sopimusmallia tulisi MTV:n mukaan muuttaa vastaamaan tilannetta.

”MTV on yksi Suomen suurimmista kotimaisiin sisältöihin panostavista tekijöistä sekä av-alaa työllistävistä toimijoista. Silti viime vuosina tv-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit”, MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen sanoi tiedotteessa tiistaina.

Yhtiöt ovat kertoneet julkisuuteen eri lukuja siitä, kuinka montaa kotitaloutta MTV:n ilmaiskanavien suorien lähetysten loppuminen koskettaa. Elisan mukaan muutos koskisi noin 800 000:tta kotitaloutta, mutta MTV:n mukaan luku olisi noin 300 000.

MTV:n maksuttomia kanavia ovat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava.