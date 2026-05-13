HS: Liikenteen melu nostaa kolesteroliarvoja – ”Melua voi pitää hiljaisena tappajana”Liikennemelun terveyshaitat tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan kaupunkeja ja asuntoja, tutkija suosittelee.
Tuore tutkimus osoittaa, että altistuminen liikennemelulle yöaikaan nostaa aikuisen kolesteroli- ja rasva-arvoja, kertoo Helsingin Sanomat.
Kohonneet rasva-arvot lisäävät riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.
”Havaitsimme, että jo 50 desibelin melualueella asuvilla veren rasva-arvot olivat korkeammat kuin hiljaisemmilla alueilla asuvilla. Erot kasvoivat, kun melutaso nousi”, kertoo Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Yiyan Hen.
Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee yöaikaisen liikennemelun tasoksi korkeintaan 40–45 desibeliä.
Tutkimuksen aineisto oli peräisin Britanniasta, Alankomaista ja Suomesta. Siinä keskityttiin yöaikaiseen meluun, koska silloin ihmiset ovat todennäköisimmin kotona ja melu voi häiritä unta.
”Verinäytteistä tutkittiin 155 merkkiainetta kehittyneillä analyysimenetelmillä. Näin pystyttiin yhdistämään pitkäaikainen yöaikainen melualtistus tarkasti määriteltyihin veressä näkyviin aineenvaihduntamuutoksiin”, Oulun yliopiston julkaisemassa tiedotteessa sanotaan.
Yli 55 desibelin öinen tieliikennemelu oli yhteydessä muun muassa korkeampiin kokonaiskolesteroli-, LDL-kolesteroli- ja lipidiarvoihin. Vaikutukset alkoivat näkyä jo silloin, kun melu ylitti 50 desibelin rajan.
”Pienikin muutos voi johtaa suureen kansanterveydelliseen vaikutukseen.”
Aiemmissakin tutkimuksissa liikennemelu on yhdistetty sydänsairauksiin ja diabetekseen. Tarkkaa tietoa vaikutusmekanismista ei ole kuitenkaan ollut.
Tuore tutkimus tuo uutta tietoa osoittamalla, että melualtistus liittyy muutoksiin aineenvaihduntareiteissä jo kauan ennen sairauksien kehittymistä, Oulun yliopiston tiedotteessa sanotaan.
Ympäristömelu ei ole pelkkä häiriötekijä vaan todellinen terveysriski, tiedotteessa todetaan.
”Melua voikin pitää hiljaisena tappajana, koska se vaikuttaa salakavalasti terveyteen”, Hen sanoo Helsingin Sanomissa.
”Vaikka muutokset yksittäisen henkilön kolesteroli- ja rasva-arvoissa ovat pieniä, liikennemelulle altistuu erittäin suuri määrä ihmisiä. Tätä kautta pienikin muutos voi johtaa suureen kansanterveydelliseen vaikutukseen”, Hen totesi Oulun yliopiston tiedotteessa.
Liikennemelun terveyshaitat tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan kaupunkeja ja asuntoja, tutkija suosittelee.
Helsingin Sanomat: Öinen melu näkyy verikokeessa
